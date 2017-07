Époisses : il n'y aura bientôt plus de médecin dans le village

Le dernier médecin généraliste d'Époisses part à la retraite en septembre prochain, laissant sa place vacante, qui n'a pour l'instant pas été réclamée. Les habitants sont inquiets.

Il n'y aura bientôt plus de médecins à Époisses. Le dernier généraliste de la commune de 830 âmes part à la retraite en septembre et laissera sa place vacante, un poste qui n'a toujours pas été réclamé, puisqu'il n'y a aucun candidat à sa succession pour le moment.

Désertification médicale

C'est le problème de beaucoup de villages et de petites communes rurales, les jeunes diplômés n'ont pas forcément envie de venir travailler dans les campagnes et tout ça alimente la désertification médicale. Il y a bien les communes alentours, mais les généralistes s'en vont aussi, il n'en reste plus qu'un à Guillon, à 6 kilomètres, et une maison médicale en projet à Semur-en-Auxois, à 12 kilomètres, mais qui devrait voir le jour seulement en 2018.

Des habitants inquiets

Cette désertification inquiète beaucoup les habitants du village, comme Robert, qui habite la commune depuis plus de trente ans : "C'est une catastrophe", souffle-t-il. "C'est une service essentiel. C'est très inquiétant dans la mesure où la notion de service a disparu", ajoute-t-il. Tous s'interrogent : "Comment ça va se passer, comment vont faire les personnes âgées ?", se demande Aline. "C'est un peu le flou artistique", conclut la jeune femme.

Des conditions difficiles pour les jeunes diplômés ?

Problème, les jeunes diplômés ne veulent tout simplement pas venir travailler en milieu rural. "En tout cas, pas dans ces conditions", précise Romain Thévenoud, de l'ordre des médecins de Côte-d'Or. "Ils veulent de vrais rémunérations et ne veulent pas être sous le poids des responsabilités administratives et du temps administratif qui devient vraiment dingue pour un généraliste", ajoute-t-il.

La municipalité contactée par des start-up

De son côté la municipalité cherche activement un remplaçant et a même été contactée par des starts ups, mais le maire Marcel Chastand n'est pas très convaincu : "On a eu un échange mais je ne prendrais pas la décision tout seul", annonce-t-il. "De plus, les start-up, c'est un engagement financier qui peut aller de 1500 à 3000 euros". Alors en attendant, le maire compte sur le projet de maison de santé de Semur-en-Auxois, qui devrait voir le jour fin 2018, pour absorber certains patients d'Époisses.