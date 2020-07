Equicoaching gratuit pour les soignants du Covid-19

Pendant le confinement les personnels soignants ont été très sollicités. Pour les remercier et leur apporter un peu de réconfort Carole Tarbouriech installée à Colombiers près de Béziers (Hérault) leur offre des séances gratuites d'équicoaching, une sorte de séance chez le psy mais avec un cheval . Son initiative dure tout l'été, elle reçoit une dizaine de soignants par semaine.

Le but c'est de les aider à évacuer cette période difficile, le stress qu'ils ont eu. Le cheval étant un être sensible et puissant je sais qu'il peut les aider à faire ressortir leurs émotions. Avec lui on ne peut pas tricher, Carole Tarbouriech

Une découverte intéressante pour Magali

Magali est infirmière. Elle a travaillé au sein de l'unité Covid de l'hôpital de Béziers. Elle a fait beaucoup d'heures pour un salaire qui n'est pas énorme avec comme partout le manque de moyens et au quotidien la peur de ramener le virus à la maison. Elle n'avait jamais pratiqué l'équithérapie : " je suis curieuse, je me suis dit que ce ne pouvait me faire que du bien".

L'échange avec le cheval dure une quinzaine de minutes, en silence, Carole Tarbouriech la coach ne parle pas, elle observe la patiente et l'animal hypersensible : " la personne peut arriver avec un large sourire mais si au fond d'elle il y a de la colère, le cheval va le ressentir, il va percevoir par exemple le rythme cardiaque qui s'accélère et donc faire remonter cette émotion". Une fois l'émotion verbalisée le cheval se calme, se laisse caresser puis repart brouter.

Le cheval est souvent plus rapide et plus efficace qu'un psy. Ce qui se passe est difficile a décrire c'est une alchimie, c'est très puissant.

Pour tous les personnels de santé, Carole Tarbouriech offre deux séances. Si vous êtes intéressés mais que vous n'êtes pas soignant vous pouvez également la contacter, le tarif est de 70 euros pour la première séance, 60 euros la seconde.