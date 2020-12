La crise sanitaire créé un climat "dépressogène" dit Eric Charles, psychiatre à l'hôpital Esquirol de Limoges

Les français ne vont pas bien. La crise sanitaire pèse sur le moral et le bien-être. Eric Charles, psychiatre à l'hôpital Esquirol de Limoges, le constate dans ses consultations quotidiennes, et craint une "troisième vague psychiatrique". Il était l'invité de France Bleu Limousin ce jeudi matin.

Et il a reconnu qu'il "y a beaucoup de troubles de l'humeur, mais aussi beaucoup de troubles anxieux". Des études évoquent des chiffres de 20 à 30% de risques de dépression et de cas d'anxiété, c'est aussi ce que constate Eric Charles "contre 5% en 2018, c'est vraiment énorme et on le constate en consultation au quotidien".

Confinement, travail, isolement, incertitudes...

Alors, pourquoi? "C'est multifactoriel, et il peut y avoir différents niveaux. La première strate, c'est nous tous, on peut tous être impactés par le confinement, par l'impact financier et économique que cela peut avoir sur nous. Ensuite, dans le cadre de notre travail, le fait de ne plus avoir d'interactions sociales, ça c'est très important. L'être humain vit en société et c'est extrêmement dépressogène et anxiogène de se retrouver dans ces situations" détaille Eric Charles.

Et puis il y a l'incertitude. Que serons-nous, que ferons-nous dans quelques semaines ou quelques mois ? "C'est très difficile car on nous donne les informations au fur et à mesure, et certaines sont contradictoires avec ce qu'on appelle des injonctions paradoxales : on nous dit de faire une chose tout en nous démontrant le contraire. Cela, c'est extrêmement anxiogène".

Cette troisième vague psychiatrique va être compliquée

Le monde médical lui-même n'échappe pas à cette crise. "On a une souffrance des soignants en particulier ceux qui sont en unité de soins intensifs, avec des taux de burn-outs et d'épuisement professionnels extrêmement important" souligne le psychiatre limougeaud. En conséquence, "on va être amenés à plus de prescriptions thérapeutiques et pharmacologiques".

Interrogé enfin sur les moyens du secteur psychiatrique pour faire face à cet afflux de patients, Eric Charles a clairement estimé que les moyens n'étaient pas suffisant, "mais on va essayer de se les donner et de faire le maximum". "Cette troisième vague psychiatrique va être compliquée" a-t-il ajouté avant de conclure par quelques conseils. "On s'en sort en essayant de garder au maximum des relations inter-personnelles et garder le contact avec le monde extérieur, même si c'est via les réseaux sociaux, qui pour une fois deviennent un outil intéressant et utile, qu'on ne doit pas stigmatiser" a-t-il conclu.