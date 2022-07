Eric Ciotti veut un médecin à la tête de l'hôpital de Nice

Eric Ciotti a écrit Elisabeth Borne et lui demande très clairement d'expérimenter quelque chose sur le CHU de Nice. Très simplement, le député Les Républicains de la 1ère circonscription de Nice veut qu'on nomme un médecin à la tête de l'hôpital niçois. Pour lui : il est nécessaire "de choisir des candidats à la direction de nos CHU qui soient issus du monde médical et du soin". Eric Ciotti précise que : "choisir son successeur au sein des professionnels du monde médical et du soin serait un signe fort envoyé aux personnels soignants et aux français eux-mêmes. Le premier signe que vous avez saisi toute l’importance qu’il y a à remettre la gouvernance des hôpitaux entre les mains de ceux qui vivent quotidiennement la médecine publique et qui comprennent, au plus près du terrain, les missions de l’hôpital et les besoins des patients ainsi que des personnels soignants". Le courrier est envoyé alors qu'on vient d'apprendre qu'à la rentrée, l'actuel directeur part pour d'autres fonctions.