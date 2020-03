Coronavirus : Eric Freysselinard préfet de Meurthe-et-Moselle, contre "Cette insouciance qu'il faut combattre"

Eric Freysselinard, préfet de Meurthe-et-Moselle était l'invité de France Bleu Sud Lorraine ce lundi matin alors que le nombre de cas de Covid-19 ne cesse de progresser, notamment dans la région Grand Est avec 1378 personnes testées positives et 45 décès. Pour faire face à l'épidémie, le CHRU de Nancy prépare de nouveaux lits pour accueillir les malades les plus durement touchés.

Interrogé sur France Bleu Sud Lorraine, Eric Freysselinard, le préfet de Meurthe-et-Moselle, a dénoncé les comportements vus ce week-end avec des rassemblements dans de nombreuses villes de France :

"Il y a une forme d'insouciance. Depuis le début de cette crise, les gens disent que ce n'est pas grand chose, qu'il y a moins de morts que la grippe saisonnière. C'est contre cette forme d'insouciance qu'il faut combattre. Il faut que les gens se rendent compte que la situation est grave."

Renforcement du confinement ?

Le dispositif d'accueil des enfants de personnels soignants a été travaillé pendant le week-end, explique Eric Freysselinard. Faut-il se préparer à des mesures de confinement encore plus drastiques ?

"Je n'en ai aucune idée. Si de nouvelles décisions devaient arriver, elles seraient plus sévères. Ce qui est certain, c'est que la région Grand Est n'est pas dans une très bonne situation. Nous sommes près d'un foyer d'épidémie, le Haut-Rhin. Les Vosges et la Meurthe-et-Moselle ne sont pas dans une situation très agréable. Il n'y a que quelques dizaines de cas mais il faut peut-être multiplier par dix pour avoir la réalité des cas car on ne peut pas tester tout le monde."

"On ne peut rien exclure" conclut Eric Freysselinard concernant la montée en puissance des mesures de confinement.