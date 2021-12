Erreur de vaccination dans le sud-Manche : une enfant reçoit une dose prévue pour les adultes

L'infirmière s'est aperçue de l'erreur quelques secondes après et l'a aussitôt signalée. La fillette et ses parents ont alors été reçus par le médecin, qui a préconisé une surveillance accrue. La fillette n'a pas fait de réaction immédiate et les nouvelles, depuis, seraient rassurantes.

Mais comment expliquer une telle erreur ? L'enfant aurait été aiguillée par un professionnel de santé sur la mauvaise file d'attente, explique le directeur de l'hôpital d'Avranches-Granville, Joanny Allombert.

Nous gérons plusieurs lignes de vaccination en même temps. Et à un moment donné, il y a eu un glissement. La jeune fille a été invitée à s'asseoir au mauvais endroit parce qu'il n'y avait pas de place au bon endroit. Et ça s'est enchaîné. L'infirmière a fait l'injection et tout de suite, elle s'est rendue compte de son erreur. Ca n'aurait pas dû se produire. Il y a eu un saut de procédure et on va s'organiser pour que cela ne se reproduise pas. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est surtout de savoir qu'à ma connaissance, elle va bien pour l'instant.

La direction de l'hôpital affirme avoir pris de nouvelles mesures, notamment la mise en place en place de barrières pour mieux délimiter les parcours de vaccination dans ce centre de Ponts, notamment le parcours dédié aux enfants. "Nous réfléchissons aussi à avoir des formulaires de couleurs différentes".

Ce centre de vaccination va déménager jeudi 6 janvier pour s'installer dans une salle plus grande, la salle Victor Hugo, place Carnot à Avranches où il y aura 4 lignes de vaccination tout public et deux lignes pour les enfants de 5 à 11 ans.