Erreur humaine ou manque de moyens : quelles pistes après le décès d'une Tourangelle refusée aux urgences ?

Beaucoup de questions se posent encore après le décès d'une Fondettoise d'une soixantaine d'années d'une crise cardiaque . Dans la soirée de dimanche dernier, elle s'était vue refuser l'accès aux urgences de la clinique de l'Alliance à Saint-Cyr-sur-Loire. Le service étant fermé, on lui avait demandé d'appeler le 15. Ce qu'elle avait fait de retour chez elle, avant de décéder peu après l'arrivée des pompiers.

L'appel préalable au 15 est-il en cause ?

Une enquête judiciaire a bien été ouverte. Une autre enquête, à l'initiative cette fois de l'Agence régionale de santé, a aussi été diligentée, mais on peut d'ores et déjà se demander si la clinique n'a pas commis une faute dans la prise en charge. Tous ceux que France Bleu Touraine a contacté préfèrent en tout cas rejeter la responsabilité sur les institutions.

Et en premier lieu, le pouvoir politique. Celui qui a institué cette nouvelle règle, ou en tout cas cette forte recommandation d'appeler le 15 avant de se déplacer aux urgences. Résultat, en Touraine, les appels au 15 ont explosé, de 800 par jour l'an dernier à près de 1300 aujourd'hui, sans que les effectifs des médecins régulateurs ne suivent. Pour la CGT, le drame qui est arrivé à Fondettes en est donc bien la conséquence. Ce passage préalable par le 15, "c'est une perte de chance" pour l'un de ses responsables dans le département.

Ou est-ce plutôt le manque de moyens ?

Le syndicat SUD, de son côté, enfonce le clou. "Une consultation par téléphone ne remplacera jamais un examen clinique". Ce qu'il s'est passé est sans doute "le trou dans la raquette" reconnait-il. Et il ne doit pas cacher le manque généralisé de moyens. Celui-là même qui pousse les hôpitaux à fermer régulièrement leurs urgences, comme à Loches et à Chinon, et qui a donc poussé aussi à la mise en place de cet appel préalable au 15. "Une piètre tentative pour que le système ne s'effondre pas" dit encore un syndicaliste.

Pour Guillem Bouilleau, le chef des urgences de l'hôpital de Chinon, ne chercher qu'une erreur individuelle serait en tout cas trop facile. "Celui qui pourrait dire à quelqu'un "appelez le 15" ou "écoutez, on est fermé", ça pourrait être moi. Et si on fait peser sur moi la responsabilité de ne pas pouvoir soigner les gens, je le refuse. Je pense que les équipes de soins, elles font ce qu'elles peuvent avec les moyens qu'elles ont".

Et de pointer du doigt les instances. "Il y a une enquête de l'ARS ? Très bien. Il y a une enquête locale ? Très bien. Mais en fait, cette situation, ce décès qui est arrivé, il arrive toutes les semaines et nos nombreuses strates institutionnelles sont parfaitement au courant de cette situation. Donc si c'est pour ponctuellement pointer une responsabilité individuelle, je pense que ça ne sert à rien".

"Ce qui fait des morts, c'est la difficulté d'accès aux soins " - Guillem Bouilleau

Guillem Bouilleau veut en revanche que l'on se pose la question des moyens que l'on veut accorder à l'aide médicale d'urgence, qu'elle soit publique ou privée. "Moi, on m'explique "on pourrait fonctionner avec un petit peu moins d'infirmières, de docteurs, d'argent". Moi, je réponds d'accord. Mais dans ces cas là, il est inutile quand il y aura des morts, et il y a des morts, de faire des enquêtes pour savoir pourquoi il y a un mort. Ce qui fait des morts, c'est la difficulté d'accès aux soins, que ce soit en médecine généraliste, au service des urgences ou quand on appelle le Samu Centre 15. Tout ça, c'est ça qui fait des morts".

Faute de moyens justement, lui a déjà du fermer son service d'urgences de l'hôpital de Chinon cette année, moins d'une nuit par mois en moyenne.