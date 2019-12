Erwan Conq s'engage depuis 20 ans pour le Téléthon

Brest, France

Erwann Conq, 32 ans, Brestois champion du monde de foot-fauteuil est atteint de myopathie des ceintures, détectée il y a 20 ans. Il participe au Téléthon ce week-end, "j'irai du côté de Lampaul-Ploudalmézeau pour participer aux actions qui auront lieu là-bas et j'ai été amené à participer à _des interventions dans les écoles pour sensibiliser les enfants_. Avec mes parents, je donne un de mon temps, dans les écoles notamment pour sensibiliser les enfants au handicap et à l'évolution des recherches."

"Le Téléthon me donne une place dans la société" - Erwan Conq

"Les recherches n'ont pas encore permis de me guérir. Il y a des avancées sur certaines maladies, pas sur la mienne. Mais le Téléthon m'a permis de me donner une place dans la société car il change le regard sur le handicap et mon parcours montre que malgré le handicap on peut faire des études et du sport."

"Les 30 heures de direct montrent différents aspects de la maladie. La recherche c'est très important mais ça permet aussi de faire bouger les lignes et les mentalités sur notre place dans la société et aux handicapés de se rendre compte que ce n'est pas une fatalité."