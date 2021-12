Des espaces sans tabac devant les écoles de Saint-Sulpice-le-Guérétois

Deux nouveaux espaces sans tabac ont été inaugurés ce mardi en Creuse. Ils se trouvent devant les écoles maternelle et primaire de Saint-Sulpice-le-Guérétois et s'étendent sur un hectare environ. Cette démarche, initiée à Guéret il y a un an, est soutenue par la Ligue contre le cancer. Le but : inciter les Creusois à éteindre leur cigarette aux abords des établissements scolaires, alors que celle-ci est responsable de 75 000 décès par an en France, d'après Santé Publique France.

Depuis que les panneaux "Espaces sans tabac" ont été installés il y a plusieurs mois dans la commune, certains parents ont changé leur comportement. "On le voit, assure Virginie, maman de deux enfants. Maintenant les gens fument soit sur le parking, soit avant la zone sans tabac". "C'est vrai qu'avant, je jetais mes mégots par terre, mais maintenant, je ne fais plus", ajoute Lilly, qui vient régulièrement chercher sa nièce à l'école primaire.

Une mesure incitative

En cas de non respect des consignes, personne ne risque d'amende, puisque le dispositif est "incitatif", affirme Eric Bodeau, le maire de Saint-Sulpice-le-Guérétois. "Si on constate qu'une personne fume, on ira gentiment lui expliquer qu'on est dans un espace sans tabac, pédagogique, fait pour que les enfants n'aient pas cette image qui les incite à passer à l'état de fumeur", poursuit l'élu.

Rendre la consommation de tabac anormale, c'est l'idée derrière les zones sans cigarette. Et si l'objectif est d'éloigner au maximum les enfants de la fumée, ces espaces peuvent aussi pousser les parents à arrêter de fumer : "Ça permet à l'adulte de commencer à réfléchir sur le fait que finalement fumer, c'est pas si bien que ça, indique Catherine Chata, membre de la Ligue contre le cancer. Sur nos panneaux, nous avons mis nos numéros de téléphone, pour qu'ils sachent que nous pouvons les aider s'ils ont envie d'arrêter le tabac."

En Creuse, huit communes ont installé des zones sans tabac.