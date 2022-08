Espace : une image exceptionnelle d'une nouvelle galaxie révélée par le télescope James Webb

Les deux anneaux flamboyants n'avaient jamais été identifiés aussi clairement. Mardi, la Nasa a dévoilé une photo spectaculaire de la galaxie de la Roue de chariot, située à quelques 500 millions d'années-lumière de notre Voie lactée. Si l'image est aussi nette et permet de distinguer la poussière et deux autres galaxies plus petites, c'est grâce aux capacités infrarouge du télescope spatial James Webb, lancé dans l'espace il y a sept mois.

Cette prise de vue donne un aperçu de l'état actuel de la galaxie, mais "il nous donne aussi une idée de ce qui lui est arrivé par le passé, et de comment elle évoluera à l'avenir", souligne la Nasa dans son communiqué. Pour l'instant, les astronomes estiment que la Roue de chariot était à l'origine une galaxie spirale, avant de rentrer en collision avec une autre galaxie, ce qui a provoqué la création de deux cercles. Le plus grand, à l'extérieur, est en expansion depuis 440 millions d'années.