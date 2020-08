Coronavirus : deux régions espagnoles interdisent de retirer son masque pour fumer dans la rue

En Galice et aux Canaries, il est désormais interdit de retirer son masque pour fumer en terrasse et dans les lieux publics.

C'est une mesure pour le moins inhabituelle : pour freiner la transmission du virus, la Galice et désormais les Canaries ont interdit de fumer dans les rues et en terrasse sans une distance minimale de sécurité.

Concrètement, en Galice, il est interdit de retirer son masque pour fumer dans un lieu public si une distance d'au moins deux mètres entre les personnes ne peut pas être respectée. Quelques heures plus tard, les Canaries (seule région d'Espagne où le port du masque n'était pas obligatoire) imposent le port du masque dans les rues ainsi que l'interdiction de fumer "dans les espaces ouverts si les règles de distanciation sociale ne pouvaient pas être respectées", comme l'a annoncé lors d'une conférence de presse le président de la région Angel Victor Torres. Le responsable a par ailleurs annoncé que les discothèques fermaient à nouveau.

La Société espagnole d'épidémiologie avait demandé dès juin l'interdiction de fumer en extérieur car "les fumeurs qui sont infectés et asymptomatiques peuvent émettre des gouttelettes contenant le virus et faire courir des risques au reste de la population".

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a signalé que les fumeurs peuvent être plus exposés à la contamination et augmenter les risques de transmission du virus, fumer impliquant de se toucher la bouche avec les doigts.

D'autres régions telles que Madrid, la Castille-et-León et Castille-La Manche, au centre, et l'Andalousie, au sud, étudient la possibilité de prendre la même mesure.

Cette décision inédite dans le pays et apparemment en Europe, s'ajoute à la multiplication d'autres mesures prises par les régions face au rebond du Covid-19 en Espagne, le plus fort d'Europe occidentale, avec près de 330.000 cas. Plusieurs régions ont déjà instauré des confinements partiels et ont restreint les activités nocturnes et les réunions à moins de dix personnes. Le masque est également obligatoire dans toute l'Espagne.