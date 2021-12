Essonne : l'hôpital privé croule sous l'arrivée des patients atteints du covid-19

Quelques pas dans les allées du service réanimation de l'hôpital privé Claude Galien à Quincy-sous-Sénart. Il tourne à plein régime. "On a douze lits de réanimation, quatre sont occupés par des patients atteints du covid-19", commence d'emblée Riad Chelha, médecin réanimateur. Les autres lits sont occupés par des patients non-covid. Mais le service est saturé. Et les malades hospitalisés à cause du coronavirus continuent de franchir les portes.

La crainte d'une arrivée massive post-fêtes de fin d'année

"On en voit pas le bout. On a l'impression que c'est une histoire sans fin", sourit Cindy, une des infirmières. "On commence à fatiguer, de voir un petit ce relent de la cinquième vague. Je ne sais pas combien de temps on va tenir mais comme tout le monde on espère vraiment voir le bout un jour. On voit de plus en plus de patients jeunes et moins jeunes non vaccinés arrivés", explique-t-elle.

Sur les douze lits de réanimation du service, quatre sont occupés par des patients covid, le reste par des patients non-covid. Mais le service est saturé. © Radio France - Bradley de Souza

"Là on a un homme, 48 ans, jamais hospitalisé, en bonne forme, 2 mètres, marié avec des enfants, actifs. Malheureusement il ne s'est pas vacciné pensant que ce n'était pas efficace", nous montre Riad Chelha, médecin réanimateur. "Il est sur le ventre là, on est en capacité maximum de ce que peut lui offrir un service de réanimation. Son pronostic vital est en jeu. Ce monsieur risque de décéder d'un moment à un autre", ajoute le docteur.

Dans le service de réanimation, les patients sont la plupart jeunes. "Entre 40 et 50 ans et c'est ce qui fait un peu peur, tous sont non vaccinés. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est la courbe ascendante. Et on n'a pas encore le recul des fêtes, Noël et le Nouvel an. On saura 8 à 10 jours après comment seront nos services. Mais ce que je peux vous dire c'est qu'il y aura des cas, c'est inéluctables", renchérit Riad Chelha.

Le docteur doit faire face à un autre problème : le manque de personnel. "Il y a du personnel parti après les premières vagues. Et on peut les comprendre. Il n'y a personne sur le marché. Nous avons trois lits supplémentaires que l'on peut ouvrir mais personne derrière, c'est compliqué. Le personnel restant est souvent rappelé sur les congés, rtt, etc. Cela nous impose un fonctionnement à flux très tendu.", conclut le médecin réanimateur.