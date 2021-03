"On est au bord de l'explosion" dans les hôpitaux franciliens (Farida Adlani, vice-présidente de la Région)

Un patient Covid est admis toutes les douze minutes dans les services de réanimation d'Ile-de-France, a indiqué le ministre de la Santé jeudi soir. Avec 1.080 patients en soins intensifs, la quasi-totalité des lits sont occupés. "On est au bord de l'explosion" alerte sur France Bleu Paris, Farida Adlani, infirmière à l'hôpital et vice-présidente de la Région, en charge de la santé. "On n'a plus de lits dans certains hôpitaux."

Par rapport à la première vague, les patients sont "globalement plus jeunes", observe aussi l'élue. La situation se complique aussi avec le variant britannique contracté par 80% des malades hospitalisés à l'hôpital Bichat à Paris par exemple, indique Farida Adlani.

Pour faire face à l'afflux, Olivier Véran a prévu des transferts de "dizaines voire de centaines de patients". Les déprogrammations d'opérations s'intensifient. Autre levier, le déploiement de lits modulaires, financés par la Région en partenariat avec l'Union européenne.

Aujourd'hui, 280 lits de réanimation mobiles sont opérationnels dans les hôpitaux publics et privés de la Région dotés d'un service de réanimation. La Région Ile-de-France en prévoit 500 au total.

Plus de lits mais des bras qui manquent

Des lits supplémentaires, mais pas plus d'infirmières pour s'occuper des malades, regrettent les médecins. A l'hôpital de Montfermeil par exemple, quatre lits modulaires sont occupés par des patients, mais il sera difficile d'aller plus loin et de doter les huit lits annoncés par la Région, faute de personnel.

Si le manque d'effectif va devenir préoccupant pour la prise en charge des malades, "la nécessité aujourd'hui c'est d'avoir du matériel pour surveiller les patients", insiste Farida Adlani.

Pourra-t-on échapper au confinement en Ile-de-France? "Si la situation sanitaire continue de se dégrader et qu'il n' y a aucune solution, avec le renforcement des restrictions, on ne s'opposera pas au confinement", répond l'élue.