"On est considéré comme du bétail" : le ras-le-bol des salariés d'une clinique psychiatrique près de Perpignan

Extrêmement sollicités et dévoués depuis le début de la crise sanitaire, la plupart des salariés de la clinique psychiatrique du Pré, à Théza (Pyrénées-Orientales) sont exténués. Ce mardi 8 mai, plus de 50% ont fait grève pour obtenir des augmentations de salaires et de la considération.