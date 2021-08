"On est épuisés" : avec les tests antigéniques, les pharmaciens de Fougères fatiguent

"Regardez, là aujourd'hui on a commencé à 9h15, et ça va durer jusqu'à 18h40 avec une moyenne d'un test toutes les 5-10 minutes", explique Fabienne Guillois, en montrant une feuille A4 sur laquelle un tableau a été tracé avec des noms inscrits au stylo devant chaque horaire de passage. "Le soir, on est bien fatigués", plaisante-t-elle. La pharmacienne, titulaire de la pharmacie de la poste à Fougères, réalise des tests antigéniques sur rendez-vous.

Une explosion des demandes

Alors qu'elle n'effectuait qu'une dizaine de tests par jour en juin, depuis quelques temps, Fabienne Guillois en est à une quarantaine, une cinquantaine même par jour. Et elle n'est pas la seule : depuis les annonces d'Emmanuel Macron le 12 juillet dernier, on assiste à une "explosion" des demandes de tests de dépistage anti-Covid selon la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Pour réussir à tenir la cadence, elle a donc fait appel à sa fille, étudiante sage-femme, pour l'aider. "C'est fatigant, il y a un cumul depuis l'année dernière. Je ne lâche pas parce que la population en a besoin mais c'est vrai qu'au bout d'un certain temps la fatigue s'accumule et ça devient compliqué", admet la pharmacienne.

Quelques mètres plus loin, dans la pharmacie de Bonabry, Mathilde Belin fait le même constat. "On est épuisés. Depuis un an et demi, on travaille énormément, on a une charge psychologique immense", explique-t-elle. Son planning de tests est rempli pour les trois prochains jours.

Inquiétude avec l'élargissement du pass sanitaire

Avec l'élargissement du pass sanitaire dès le 9 août, les pharmaciens craignent une ruée encore plus importante vers les officines. "Il faut un test pour aller au cinéma, au restaurant, prendre le train ou rentrer au camping, donc il y a de multiples raisons de se faire tester", indique Mathilde Belin. Pour les deux semaines à venir, elle a déjà reçu plusieurs demandes de patients qui ont pris des rendez-vous toutes les 48 heures pour se faire tester. "Et nous on teste, et on re-teste", plaisante-t-elle.

Pour le co-président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques d'Ille-et-Vilaine Philippe Ferron, le vrai problème vient des annonces du gouvernement, qui interviennent souvent trop rapidement : "avec ces vagues, on n'a pas le temps de se préparer. Ça peut bousculer toute une organisation, en sachant qu'on est en effectifs saisonniers". Les pharmacies espèrent que la fréquentation diminuera à l'automne, lorsque les tests deviendront payants.