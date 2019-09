"On est là" aide les jeunes face au cancer, une association nationale présente en Gironde

« On Est Là » est une jeune association dont l'objectif est d'aider des jeunes malades ou ex-malades face au cancer, ils ont tous entre 13 et 30 ans. Présente dans plusieurs régions de France, au sein d’hôpitaux à Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux, comme à l'Hôpital Pellegrin.

Les jeunes peuvent partager des moments, échanger, débattre, autour de leurs vécus. La maladie est une situation difficile à vivre lors de l'hospitalisation, car isolé des copains et la famille. Ces groupes de paroles sont efficaces pour évacuer le stress, l'inquiétude, le questionnement. On est là" va plus loin avec des rencontres entre anciens malades, là, il s'agit d’échanger sur le ressenti de l'après maladie, enfin autre proposition aux effets bienfaisants, le parrainage entre nouveau jeune malade et un ancien malade.

Rencontre entre anciens malades du cancer

Témoignage de Pierre Pinston, Responsable Marketing et Communication au sein de l'antenne girondine, et victime il y a quelques années d'une tumeur.

Cette année, l'association fête sa création, son sixième anniversaire, et a choisie la ville de Bordeaux comme décor. Une cinquantaine de jeunes de toute la France vont découvrir la ville girondine, samedi 5 et dimanche 6 octobre. Pour que chacun puisse venir à Bordeaux, l'association se charge de financer le transport, les activités, la nourriture et le logement des jeunes souhaitant se joindre à notre weekend. Pour financer cela, l'association "On est là besoin" fait appel aux dons et partenaires, au travers une page sur Helloasso.com. Grâce à vous, ces jeunes vont vivre un weekend exceptionnel, riche en rencontres. Durant ces deux jours, tous les jeunes malades ou anciens malades de France qui le souhaitent pourrons découvrir davantage les actions, et la belle cité bordelaise. Une mini formation avec le psychologue est également prévue afin de sensibiliser les éventuels futurs bénévoles aux interventions à l'hôpital. Contact de l'association en Gironde : contact@asso-onestla.fr.