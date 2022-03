"On est obligés de sélectionner les urgences" : les psychologues inquiets de l'attente toujours plus longue

"Des enfants avec des gros problèmes dans les apprentissages, des adolescents qui ont des _idées suicidaires, des troubles du spectre autistiqu_e, des enfants avec des troubles du comportement ou encore qui n'ont plus de famille, des enfants de migrants avec des parcours traumatiques." Invitée de France Bleu Picardie ce jeudi, une psychologue samarienne, rattachée à un centre médico-psychologique et qui tient à rester anonyme, regrette des délais d'attente toujours plus longs pour recevoir les jeunes en souffrance : "On passe à côté d'urgences qu'on ne voit pas de prime abord".

"Qui prioriser entre un jeune qui a des risques suicidaires et un enfant autiste ?"

Cette psychologue explique être contrainte de faire des sélections parmi les demandes de patients : "Il nous est demandé de ne pas laisser traîner les premières demandes, ce qui est tout à fait légitime. Sauf que les journées ne sont pas extensibles : _on essaie donc de voir les patients les plus urgents, ce qui est juste impossible à faire pour nous_. Est-ce qu'on prend les enfants très jeunes ? Ou alors est-ce qu'on prend les jeunes qui ont risques suicidaires en priorité ou est ce qu'on prend les enfants du trouble du spectre autistique ? C'est assez compliqué", détaille la praticienne, qui travaille dans une structure d'une vingtaine de personnes qui se relaient.

Est-ce qu'on prend les jeunes qui ont risques suicidaires en priorité ou est ce qu'on prend les enfants du trouble du spectre autistique ? C'est assez compliqué

Deux infirmières épaulent l'équipe dans cette sélection, "_on essaie de voir l'intensité de la souffrance, on essaie de prioriser mais on passe forcément à côté de situations qui sont urgentes_, mais qui ne le paraissent pas dans un premier abord. On est face à des souffrances de plus en plus importantes, de plus en plus complexes et une demande de nos instances de toujours nous réorganiser en nous donnant des missions auxquelles, malgré tout bon vouloir, on ne peut pas répondre aussi bien qu'on le voudrait", regrette la psychologue. D'autant que les demandes de consultations se sont accrues avec la pandémie de Covid.

"Extrêmement douloureux de se dire 'Là non, je ne pourrai pas répondre'"

D'autant que ces thérapies se déroulent sur le long terme, à raison d'une séance par semaine ou tous les 15 jours : "Si pour une raison ou pour une autre l'écart entre deux séances s'allonge, l'enfant se sent lâché et le travail qu'on a pu commencer à ce moment-là et ça ne fait qu'augmenter les troubles, alerte cette professionnelle. C'est extrêmement douloureux de voir un peu toutes ces demandes qui arrivent et se dire non, là je ne pourrai pas répondre". D'autant que renvoyer ces demandes dans le privé est compliqué, à la fois pour des raisons financières et des raisons de places.

On a des exigences inappropriées de la part de nos instances qui nous demandent d'être plus rapides alors qu'on a affaire à des situations qui demandent beaucoup de temps

A deux semaines du premier tour de la présidentielle, la psychologue évoque les doléances de son milieu : "Ce qu'on souhaiterait tous, c'est que ceux qui nous dirigent aient une réelle attention à ce qui se passe au quotidien dans notre travail, à ce que vivent ces familles en souffrance. On a des _exigences qui sont complètement inappropriées de la part de nos instances qui nous demandent d'être plus rapides, plus efficaces et alors qu'on a affaire à des situations beaucoup plus complexes qui demandent beaucoup de temps_. Donc, on est pris entre les deux et j'aimerais qu'il y ait vraiment quelqu'un qui vient nous écouter et entendre quels sont nos besoins et les besoins de la population." La praticienne samarienne évoque également "la charge émotionnelle" des psychologues : "Ce n'est pas du tout pris en compte dans la pénibilité de notre travail : on reçoit beaucoup de souffrance. Ça, ce serait un petit peu réconfortant pour nous d'être entendu", conclut la psychologue.