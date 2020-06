"On est plutôt sereins pour l'avenir" - François Blanchecotte, président du Syndicat national des biologistes

"Il n'y a plus ou presque plus de cas positif" selon François Blanchecotte (Photo d'illustration)

Et si l’épidémie de coronavirus était bel et bien terminée, en tout cas pour l’instant ? C’est l’avis de plusieurs spécialistes, dont François Blanchecotte, tourangeau et président du Syndicat national des biologistes, qui était l'invité de France Bleu Touraine ce vendredi matin.

Il n'y a plus ou presque plus de cas positif - François Blanchecotte

Pour lui, la deuxième vague que l'on annonce depuis des semaines n'aura sans doute pas lieu. "Pour l’instant tous les clignotants sont plutôt au vert, dans notre région en particulier. Les taux de positivité n'ont cessé de baisser de façon régulière. Depuis le début de la semaine, on constate effectivement qu'il n'y a plus ou presque plus de cas positif, un jour par jour au maximum. Dans notre laboratoire, on est _passé de 800 tests par jour à moins de 300_".

Tous les clignotants au vert

"La surveillance et les indicateurs que l’on a nous permettent d’être confiants pour l’avenir, en tout cas pour l’été, puisque l’on nous annonçait un rebond pour juin, et là, on est train de le décaler au mois de juillet".

C'est pas une raison pour qu'on puisse se faire des câlins

Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se relâcher, pour François Blanchecotte. "Aujourd'hui il faut respecter les mesures de distanciation, le port du masque. On peut se contaminer quand on est à moins d'un mètre d'une personne et qu'on lui parle au moins quinze minutes sans masque. On est plutôt sereins, mais c'est pas une raison pour qu'on puisse se faire des câlins et se contaminer les uns les autres". Il appelle d'ailleurs les plus fragiles à être particulièrement prudents, comme les personnes âgées.

S'il appelle à ne pas relâcher les comportements, en revanche, selon lui, les normes sanitaires pourraient s'assouplir, dans les écoles par exemple. "On voit bien aujourd'hui que ce sont les enfants qui sont porteurs du virus. Les mesures sont à adapter en fonction de ce qu'on apprend chaque jour".

On a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour attendre une deuxième vague

François Blanchecotte rappelle aussi que s'il n'y a pas de deuxième vague cet été, le virus pourrait quand même réapparaître cet hiver. "C'est un virus qui est passé de l'animal à l'homme. Le virus grippal va revenir, donc le coronavirus peut revenir. En tout cas, on est armé aujourd'hui, au niveau des réactifs, des machines, des écouvillons, des masques... On a tout ce qu'il faut".