"On est prêt à monter en puissance" : un grand centre de vaccination ouvre à Caen

Dans le gymnase Canada, au pied de l'ancienne caserne de pompiers, une quinzaine de tentes ont été installées. Deux files indépendantes de vaccination, pour éviter les brassages de patients. "Je suis contente, ça fait deux mois que j'essayais de prendre rendez-vous !", raconte Yveline, 75 ans, fraîchement vaccinée. L'objectif sera de proposer de plus en plus de rendez-vous sur les semaines à venir.

Plus grand que l'ancien centre de l'école Lemière, il pourra déployer jusqu'à huit lignes de vaccination et injecter près de mille doses par jour quand les livraisons suivront. "On est prêt à monter en puissance très rapidement", explique le docteur Xavier Humbert, responsable du centre. "Actuellement, on est sur un rythme de 1000 vaccinations semaine, on pourra passer à 2000, 3000 voire 4000 dans les semaines qui suivent si les livraisons sont là", précise-t-il.

Ce qu'il manque pour l'instant, ce sont les doses. D'autant plus que du retard a été pris avec la suspension du vaccin Astra Zenecca. D'un point de vue logistique, les effectifs et le matériel sont suffisants pour se lancer dans une vraie vaccination de masse.

Une accélération dès le début du mois d'avril

Les livraisons de doses devraient sensiblement augmenter à partir du mois d'avril. "Nous on est prêt pour accélérer une bonne fois, ça c'est sûr ! Maintenant on attend que l'Etat nous fournisse les doses nécessaires", abonde Antoine Leveneur, médecin généraliste et président de l'Union régionale des médecins libéraux qui chapeaute la vaccination en Normandie.

On a bon espoir d'organiser des opérations coups de poing dans ce vaccinodrome, des weekends, de 7h à 22h, par exemple. On va rendre service à la population, enfin ! - Antoine Leveneur, président de l'Union régionale des médecins libéraux de Normandie

La réservation reste obligatoire, soit via la plateforme en ligne Keldoc, soit par téléphone au 02.79.46.11.56. Actuellement, environ 900 nouveaux créneaux sont mis à disposition d'une semaine sur l'autre. Ils sont souvent tous pris en moins de deux jours. "Les patients doivent être patients", conclut le docteur Humbert.