"On est rappelé sur nos jours de repos" : le centre de dialyse de Laval a un besoin urgent de soignants

Le centre de dialyse de Laval, qui s'occupe de près de 200 patients en insuffisance rénale, manque de personnel et cherche à recruter le plus rapidement possible. Plusieurs postes sont immédiatement disponibles en CDD longue durée.

Le centre de dialyse de l'hôpital de Laval cherche des soignants de toute urgence. C'est un appel à l'aide, un appel aux bonnes volontés.

Près de 200 patients en insuffisance rénale sont pris en charge ici. Et il manque des infirmières et des infirmiers pour s'en occuper. 4 postes sont immédiatement disponibles, des CDD de 9 mois précise Karine Dardenne, l'une des responsables du centre : "on a des arrêts pour des grossesses et des arrêts maladie. La situation est très tendue. Les vacances d'été, pour certains d'entre nous, n'ont pas encore été validées. Il y a un manque criant de personnel. On est sans cesse rappelé sur nos jours de repos. On arrive à trouver des solutions, des collègues passent à 12 heures de temps de travail quotidien. Certains sont à bout".