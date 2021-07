"On est submergés, on va tous craquer" : les pharmaciens croulent sous les demandes de tests antigéniques

Avec l'apparition du pass sanitaire dans de nombreux lieux publics, les Français non vaccinés n'ont qu'une solution : se faire tester. Conséquence : les pharmacies sont submergées par les demandes de tests antigéniques, ces prélèvements rapides dont on obtient le résultat en un quart d'heure. "Là, on est surbooké. On en peut plus", confirme Hugues Videlier, président du Conseil de l'ordre des pharmaciens en Auvergne-Rhône-Alpes et vice-président national, basé à Tullins en Isère. "Beaucoup de Français ont tardé pour se faire vacciner, donc maintenant, ils se ruent dans les pharmacies pour avoir leur test antigénique et leur pass sanitaire."

Des pharmacies de garde "submergées" de demandes de tests pour aller en boîte de nuit

Il décrit une situation de plus en plus courante : des fêtards qui accaparent les pharmacies la nuit pour aller en boîte de nuit. "Les officines qui sont de garde et qui sont à côté d'une discothèque sont submergées de demandes pendant leurs gardes, alors qu'elles sont là pour les urgences. Elles font 50, 60, 80 tests dans la soirée, ça sonne à la porte jusqu'à une heure du matin. Des gens qui veulent un test pour sortir et aller en discothèque, et bientôt il en faudra pour aller au restaurant. Les pharmaciens n'en peuvent plus."

Le président du Conseil régional de l'ordre décrit des confrères "au bord de l'épuisement", qui doivent multiplier les tâches. Il y a d'un côté les patients habituels, qui viennent pour renouveler leurs ordonnances et qui représentent "85 à 90% du chiffre d'affaires d'une pharmacie". Ensuite, vient la vaccination : "On le fait volontiers, c'est notre travail. Mais si en plus on doit faire les tests antigéniques, jusqu'à 1h du matin pour aller en discothèque, ça n'est plus possible."

"On ne peut pas faire des tests pris en charge gratuitement par l'Etat indéfiniment"

"Le pass sanitaire, c'est fabuleux, c'est formidable", ironise-t-il, "mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que tout le monde va craquer. C'est une exaspération, un cri du cœur si vous voulez, mais il faut que je parle au nom de tout le monde." Hugues Videlier estime que les tests ne peuvent avoir qu'un rôle transitoire : à terme, il faut vacciner tout le monde. "On ne peut pas faire des tests antigéniques, pris en charge gratuitement par l'Etat, indéfiniment. La solution, c'est la vaccination. On a maintenant les doses, on connaît les effets indésirables, donc maintenant il faut y aller et arrêter de mettre en danger les autres derrière une idéologie anti-vaccins. C'est une exaspération, un cri du cœur si vous voulez, mais il faut que je parle au nom de tout le monde."

