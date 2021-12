"On est sur-sollicités" : les pharmaciens de Dordogne refusent d'ouvrir le dimanche

"Il faudrait qu'on nous explique comment on peut faire en gérant toute la semaine notre patientèle, nos équipes, les vaccins, les tests antigéniques et les vaccins antigrippe", indique Julien Migot, le président de la chambre syndicale des pharmaciens de la Dordogne.

Ce lundi 9 décembre, le ministre de la Santé Olivier Véran a déclaré qu'en décembre et janvier, les pharmacies pourraient ouvrir pour vacciner contre le Covid-19, sans limitation. Une annonce que le pharmacien a du mal a digérer, d'ailleurs il n'ouvrira pas ce dimanche. "Depuis le début de la crise, on est sur-sollicités. Quand on travaille 6 jours sur 7, de 8h à 20h le soir, on aspire peut-être à pouvoir souffler un petit peu", explique-t-il. "On ne va pas pouvoir tout gérer non plus, il ne faut pas que ça n'incombe qu'à la pharmacie d'officine." Un avis également partagé par Lionel Varachaud, pharmacien à Sarliac et membre de l'union des syndicats des pharmaciens d'officine. Actuellement, seules les pharmacies de garde sont ouvertes le dimanche. Pour inciter les pharmaciens à ouvrir le dimanche, une majoration de cinq euros par injection réalisée en fin de semaine leur sera accordée.