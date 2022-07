"On est tous fatigués par le manque de personnel", témoigne une soignante de l'hôpital de Dieppe

Lundi 27 juin, 48 élus de la région de Dieppe et des personnels du GHT Caux-Maritime ont écrit à l'ARS Normandie concernant le manque de personnel pour cet été dans les hôpitaux. Lydie Fizet, aide-soignante et co-secrétaire de la CGT à l'hôpital de Dieppe, était l'invitée de France Bleu Normandie ce lundi 4 juillet, pour en parler.

Cet été, le SMUR de Eu sera fermé plusieurs jours, par manque de personnel. Quelles seront les conséquences ?

C'est le SMUR de Dieppe qui remplacera. Et si le SMUR de Dieppe sort dans les terres, quelques fois cela peut demander 45 minutes. Les délais sont rallongés, et malheureusement, suivant l'intervention, on peut dire que les minutes comptent. Cette situation est inédite. D'autant que la population va augmenter cet été, donc il y a plus de risques, plus de besoins.

Avant que les touristes n'arrivent, quelle est la situation aux urgences ?

Les patients se tournent de plus en plus vers les urgences, notamment à cause du manque de médecins généralistes. Des lits, on en a, mais il manque du personnel. Donc la direction a fermé des lits, pour que les soins soient correctement réalisés, vu le manque de personnel. Ce n'est pas possible de tourner à deux soignants pour 40 patients, c'est un risque pour les patients, et aussi pour les soignants.

Il manque des soignants dans tous les services, quelles sont les solutions pour donner envie aux professionnels de venir à l'hôpital de Dieppe ?

À la CGT, nous voulons que nos collègues CDI obtiennent le statut de stagiaire rapidement. Il faut que ce soit attractif, que les salaires soient décents. Et que les plannings soient stables surtout, sinon, c'est épuisant. Il y a un moment, les gens partent ailleurs.

Dans cette situation, manque de moyens, manque de personnel, est-ce que vous appréhendez l'été qui arrive ?

Bien sûr. On va rester très attentifs à la prise en charge des patients. Mais on sort d'une longue et pénible pandémie, on est tous fatigués par le manque de personnel, on a tous besoin de vacances. Si une nouvelle vague de Covid arrive, cela va être très compliqué.