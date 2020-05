"On est très contrôlé et on prend toutes les précautions" disent les gérants d'abattoirs en Midi-Pyrénées

Les abattoirs sont ils des foyers épidémiques en puissance ? En France, plus de 100 personnes ont été testées positives dimanche au Covid-19 dans différents abattoirs (dans les Côtes- d'Armor, dans le Loiret, ou encore en Vendée). Les cas de coronavirus se multiplient aussi dans des abattoirs allemands mais également aux Etats-Unis. En Midi Pyrénées, la situation semble sous contrôle, aucun cas de coronavirus n'a été signalé à notre connaissance.

Un secteur déjà très contrôlé...

Les abattoirs contactés assurent qu'ils font tout pour garantir au mieux la sécurité sanitaire, d'autant que leur secteur est déjà très contrôlé, avec, dans les abattoirs de boucherie, des vétérinaires présents en permanence sur place et des règles très strictes. Francis Rey est le gérant des abattoirs de Pamiers en Ariège : "On a tout de suite installé de la distanciation dans les réfectoires et les vestiaires, on a fait un tour de rôle. On a mis du gel hydroalcoolique partout aux entrées. Dans notre activité, on est habitué à se laver les mains, on le fait déjà très souvent".

On est habitué à se laver souvent les mains dans notre activité - Francis Rey, gérant de l'abattoir de Pamiers

Des procédures similaires ont été mises en place chez Arcadie Sud-Ouest, basé à Rodez, qui gère notamment un abattoir à Auch, dans le Gers, et à Tarbes. Anthony Marquez est directeur sécurité, environnement et RSE du groupe, il assure que "dans l'agro-alimentaire on désinfecte depuis toujours les locaux. Là on désinfecte en plus les poignées dans les communs. On a fait démarrer certains services en décalé pour éviter qu'il y ait trop de monde sur site. Nous prenons toutes les précautions nécessaires"

Reportage - La sécurité sanitaire dans les abattoirs de Midi-Pyréneés Copier

... mais pas de masques sur les chaînes d'abattage

Malgré tout, il faut savoir que les salariés n'ont pas de masques sur la chaîne d'abattage. "J'en mets à disposition mais c'est impossible, il faudrait le changer toutes les demi-heures à cause de l'humidité, c'est très difficile à supporter", explique Francis Rey, qui assure que ses employés sont tous à plus d'un mètre de distance, notamment parce qu'ils sont sur des passerelles. Même constat chez Arcadie, "mais les distanciations sont respectées et nous mettons aussi des masques à disposition, notamment lorsque les gens doivent se croiser dans les couloirs", dit Anthony Marquez, qui vient de visiter tous les sites du groupe Arcadie pour s'assurer du respect des mesures sanitaires.

Il faut d'ailleurs souligner que dans la fiche métier réalisée par le gouvernement, les recommandations autour du port du masque sont les suivantes : " le télétravail doit être la règle (...) Lorsque la présence sur les lieux de travail est nécessaire, le séquencement des activités et la mise en place d’horaires décalés facilitent le respect des règles de distanciation physique (...) il faut respecter la jauge maximale d’une personne pour 4m2. Ce n’est que lorsque l’ensemble de ces précautions n’est pas suffisant pour garantir la protection de la santé et sécurité des personnes qu’elles doivent être complétées par des mesures de protection individuelle, telles que le port du masque.".

Pour Francis Rey, ce n'est pas en tout cas la question des masques qui pourrait expliquer les foyers de contamination dans l'ouest du pays. Lui souligne que ses 27 salariés ont continué de venir travailler quand d'autres étaient confinés. "Les gars ont joué leur rôle et je pense que s'il n'y avait pas eu toute l'industrie alimentaire pour nourrir les gens, il y aurait quand même eu un problème !", dit-il. Cependant, il reconnaît qu'il ne peut pas "contrôler leur vie privée et savoir s'ils respectent, en dehors du travail, les gestes barrières." Il aimerait d'ailleurs faire tester son personnel, mais les tests préventifs ne sont pas autorisés.

Francis Rey, gérant des abattoirs de Pamiers (Ariège) Copier

Quel rôle jouent l'humidité, le froid et la viande ?

Anthony Marquez lui a une autre hypothèse : "Je ne suis bien sûr pas spécialiste, mais dans ce qu'on peut nous dire, le froid pourrait être favorable au développement du virus." L'humidité aussi pourrait jouer, comme les circuits de ventilation, mais tout cela n'est pas encore prouvé scientifiquement.

Le froid pourrait être favorable au développement du virus - A. Marquez, directeur sécurité du groupe Arcadie Sud-Ouest

Enfin, y aurait-il un rôle de la viande dans la transmission du virus ? Dans un avis datant de mars 2020, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), assurait qu'il n'existait "actuellement aucune preuve scientifique montrant que les animaux domestiques (animaux d'élevage et de compagnie) jouent un rôle" dans la diffusion du virus. Et le fait de manger du bœuf ou de l'agneau pourrait-il nous contaminer? "Aucun élément ne laisse penser que la consommation d’aliment contaminé puisse conduire à une infection par voie digestive", écrit l'ANSES, mais "la possibilité d’infection des voies respiratoires lors de la mastication ne peut être cependant totalement exclue." Ceci-dit, la cuisson "inactive le virus".

Véronique Costedoat -Larmaque, directrice départementale adjointe de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) de Haute-Garonne se veut en tout cas rassurante : "La réglementation européenne dans les abattoirs prévoit des règles d'hygiène très strictes et il faut savoir que les services vétérinaires sont présents en permanence pour veiller à la production dans de bonnes conditions. Il ne faut _pas s'inquiéter par rapport à la consommation des produits_, au stade des connaissances actuelles, il n'y a pas de risque puisque c'est un virus qui se transmet par voie respiratoire."