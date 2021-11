"On est vraiment dans la 5e vague" alerte le directeur du CHU de Saint-Étienne, les patients Covid augmentent

Au lendemain des annonces du ministre de la Santé pour faire face à la forte reprise de l'épidémie, le directeur du CHU de Saint-Étienne, Olivier Bossard, alerte sur l'augmentation des patients Covid dans ses services. "On est vraiment dans la 5e vague" alerte t-il ce vendredi matin sur l'antenne de France Bleu Saint-Étienne Loire.

Le nombre de patients multiplié par deux tous les quinze jours

Sur l'ensemble du département, 58 patients Covid sont actuellement hospitalisés et 20 malades sont pris en charge dans les services de réanimation. "Concernant, le CHU, on a 18 patients Covid en soin non critique et six en réanimation" précise Olivier Bossard.

"On a vraiment multiplié de façon très, très forte le nombre de patients hospitalisés"

Selon le directeur du CHU, ce sont des niveaux très élevés. "Pour vous donner un ordre de grandeur, le point le plus bas depuis la fin de l'été, c'était le 14 et le 15 octobre, où on avait quatre patients en médecine et trois patients en réanimation. Donc on a vraiment multiplié de façon très, très forte le nombre de patients hospitalisés".

Revenir aux fondamentaux pour contrer la 5e vague

Les annonces du ministre de la Santé, et notamment la 3e dose pour les tous adultes dès 18 ans, rassurent le directeur du CHU de Saint-Étienne. "Cette 3e dose, elle est efficace rapidement et elle protège réellement contre l'infection. Nous sommes rassurés, mais il faut le temps que cette troisième dose soit dispensée à nos concitoyens, donc il va se passer un peu de temps".

"Le respect des gestes barrières partout, en tout lieu et à tout moment"

Outre la vaccination, recommandée par Olivier Bossard, il faut revenir selon lui revenir aux fondamentaux. "Le respect des gestes barrières partout, en tout lieu et à tout moment. Le port du masque, le lavage des mains. Il faut en revenir aux fondamentaux, par rapport à ce que nous avons connu lors de la première et la deuxième vague". Au sein de son établissement, Olivier Bossard précise que la grande majorité des professionnels de santé sont aujourd'hui vaccinés. "Sur les 7.700 agents de l'établissement, il y a eu 30 suspensions".