Et maintenant la gastro ! les urgences pédiatriques débordées à Nice

Les infections hivernales sont de retour avec force et arrivent plus tôt que d'habitude. Les urgences de l'hôpital pour enfants Lenval à Nice reçoivent 200 cas par jours... comme avant la crise sanitaire.

Le service des urgences pédiatriques de l'hôpital Lenval de Nice a repris son rythme de croisière. Avec 200 cas par jour d'infections hivernales, les médecins ont retrouvé le même nombre d'entrées qu'avant la crise sanitaire durant l'hiver 2018/2019.

Selon le chef du service, Philipe BABE : "c'est le retour en force surtout des gastros et des infections virales de l'hiver comme les asthmes viro-induit avec des rhumes qui déclenchent des crises... cela s'explique car les enfants sont restés longtemps en dehors de la collectivité, avec peu d'écoles ou de crèches. L'hiver dernier ils étaient très nombreux à ne pas avoir été en contact avec les virus habituels. Et depuis trois semaines avec la rentrée scolaire ils sont de nouveau exposés à ces virus alors qu'ils n'ont donc pas acquis suffisamment d'immunité. Il y a une sorte de rattrapage. Le nombre d'enfants susceptibles d'être contaminés aujourd'hui est plus important que les années précédentes. L'exposition est plus importante."

Une situation post-covid qui n'a pas surpris les médecins. Et ils redoutent pour cet hiver une épidémie de varicelle dont le vaccin n'est pas obligatoire .Un virus qui est en sourdine depuis plusieurs mois.