Et si le CHU de Grenoble était aussi contraint de fermer ses urgences la nuit cet été ?

A l'image de ce que connaissent déjà l'hôpital de Voiron ou encore le GHM, Clinique mutualiste de Grenoble, le CHU Grenoble-Alpes pourrait bien à son tour être contraint de réduire la voilure cet été et de "fermer" ses urgences certaines nuits cet été. C'est une hypothèse sérieuse de travail en cas de problème de de personnel et oui, l'hôpital est bien en train d'y réfléchir, comme l'a révélé le Dauphiné Libéré. La direction du CHU l'a confirmé à France Bleu Isère même si elle explique tout faire pour tenter d'éviter cette situation extrême. La crainte d'un manque possible de médecin est bien là.

N'accueillir que les urgences... urgentes !

"Fermer" ça veut dire restreindre fortement l'affluence en ne traitant que les urgences "vitales", principalement adressées par les pompiers et le 15. Une situation dont les urgences pédiatriques sont a priori préservées. Si le CHU de Grenoble est amené à son tour à restreindre le fonctionnement de ses urgences cet été ce serait une première, concède la direction.

La nouvelle va sûrement inquiéter plus d'un isérois. On ne sait pas encore quand ni sur combien de temps, et pour le moment, on n'en est pas encore là. Mais l'hypothèse est sur la table car elle n'est plus totalement improbable.

C'est vraiment en terme de ressources humaines, comme partout en France, partout en Europe et comme partout dans le monde. En fait, depuis la crise, cohabitent de la fatigue, des démissions.

Interrogé sur ce sujet de la tension dans les services d'Urgences en général, le candidat Renaissance sur la première circonscription et ancien ministre de la Santé Olivier Véran explique que le problème est d'abord celui des ressources humaines : "Ce n'est pas un problème de bâtiment ou de coût, ou d'organisation de travail. C'est vraiment en terme de ressources humaines, comme partout en France, partout en Europe et comme partout dans le monde. En fait, depuis la crise, cohabitent de la fatigue, des démissions. Ce n'est pas pour rien que j'ai augmenté de 30% la formation des infirmières et des aides soignants dans notre pays pour trois ans. Pour former une infirmière, elles arrivent. Il faut deux ans pour former une aide soignante. Elles arrivent. Pour les médecins, c'est hélas un peu plus long. Nous avons supprimé avant le colloïdes le numérus clausus qui a empêché de former des médecins en France. C'était en 2018. Quand j'étais en début de mandat, on formait moins de 8.000 médecins par an. On en forme désormais 11.000. Quand j'ai passé le concours de médecine à Grenoble, on était 89 à être pris en deuxième année. Désormais, c'est plus de 300. Donc on continue d'augmenter massivement. Il faut aussi développer les structures de formation, pour ne pas perdre en qualité de formation des professionnels. On met vraiment tout le paquet. Je vous assure que c'est la priorité numéro un et on y arrivera".