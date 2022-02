Quand les neurosciences travaillent à l'amélioration des performances des sportifs

Comment faire pour que les sportifs soient encore plus performants ? Comment repérer les futurs champions plus tôt ? Les recherches en neuroscience montrent l’intérêt que peut présenter un entraînement cognitif sur les performances sportives. Les coachs sportifs commencent à s’y intéresser de près.

Dans le football, et plus globalement dans tous les sports, les entraîneurs sont de plus en plus convaincus qu'il n’y a pas que l’aspect sportif qui compte, l’amélioration des performances sportives passe aussi par le cerveau. Pour les coachs, les aspects cognitifs, c'est à dire les processus intellectuels, la perception, l'attention, la mémoire ou encore le langage, sont de plus en plus utilisés. L’enjeu désormais, c’est de connaître ce qui se passe dans le cerveau des sportifs pour améliorer leurs performances sur le terrain. C’est là qu’entre en jeu l’apport des neurosciences.

Le talent, la réussite, la performance dépendent de beaucoup de facteurs. Il y a les aspects techniques et physiques, mais les recherches en sciences cognitives montrent aussi de plus en plus l’importance du mental, du psychologique. Des critères qui jouent énormément sur la progression du sportif. “Pour les entraînements des sportifs, il y a une dimension qui est souvent négligée, c’est _l'entraînement cognitif des athlètes_, c'est-à-dire l’amélioration de leurs capacités intentionnelles, de leur prise de décision, etc", explique Camille Jeunet, chercheuse au CNRS et à l’Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d’Aquitaine (INCIA) à Bordeaux. “Et pourquoi est-ce que c'est souvent négligé, parce qu'en fait, c'est difficile de mesurer la performance cognitive des athlètes en temps réel."

C’est tout l’intérêt des progrès dans les neurosciences. "Aujourd'hui", précise la chercheuse, "on a de plus en plus de moyens de mesurer cette activité cérébrale en dehors des laboratoires, notamment grâce à des casques d’électro encéphalographie qui sont transportables, facilement utilisables".

S'imaginer en train de faire des mouvements pour améliorer les performances

Ce que propose de plus en plus Camille Jeunet, ce sont des entraînements de neurofeedback. Ces appareils mesurent l'activité cérébrale des sportifs et donnent un retour en temps réel aux athlètes sur leur capacité à moduler certaines activités du cerveau, qui sont liées à leurs performances cognitives. “On s'intéresse particulièrement aux capacités d'imagerie motrice des athlètes” précise Camille Jeunet. “Ça consiste à _s'imaginer en train de faire des mouvements_. Il y a beaucoup de preuves dans la littérature scientifique qui montrent que le fait de s'imaginer en train de faire des mouvements, ça sollicite les mêmes zones de votre cerveau qui si vous faisiez réellement ces gestes. Du coup, le fait de s'imaginer en train de faire ces mouvements peut permettre potentiellement une certaine amélioration de la performance motrice en termes de précision, de force de mouvements”.

Évidemment, s'imaginer faire des mouvements ça n’est pas suffisant pour devenir champion du monde dans une discipline, mais pour cette chercheuse en sciences cognitives, l'important est de le “combiner à la pratique physique. En plus, l'imagerie motrice lui permet aussi de s’entraîner quand il est blessé et ça évite aussi potentiellement le surentraînement".

Une expérience menée au Stade Rennais

En 2017, Camille Jeunet a réalisé une expérience avec les gardiens de foot du Stade Rennais. L’entraîneur des gardiens voulait améliorer les capacités d'attention périphérique de ses gardiens. Savoir regarder du coin de l’œil peut s’avérer crucial quand on est footballeur professionnel et surtout gardien de but. “On a essayé d'identifier des activités cérébrales qui étaient spécifiques de cette attention périphérique de manière à entraîner ces rythmes cérébraux, pour améliorer les capacités d'attention périphérique” résume Camille Jeunet. La réalité virtuelle a notamment été utilisée.

Un casque EEG (électroencéphalogramme) sur sa tête, le footballeur doit indiquer le symbole qu’il a vu dans l’une des cibles, tout en maintenant son regard au centre de l’écran - Stade rennais Football Club

Il faut dire qu’un gardien a environ 500 millisecondes pour arrêter un tir. Mais avant qu’il accomplisse son geste, son cerveau a pris de l'avance et va d'abord préparer le geste à réaliser, planifier l'action à partir de l'endroit où se trouve le tireur et des mouvements et des automatismes que le gardien connaît déjà. Plusieurs parties de son cerveau s'activent à ce moment-là. Son cerveau va même planifier la position approximative du ballon. Un mécanisme qu'avait expliqué en 2016 un article du magazine "Cerveau et Psycho".

Dans les années 80, un neurophysiologiste de Chicago, Benjamin Libet a par exemple démontré que l’activation cérébrale précède la décision consciente, de plusieurs centaines de millisecondes.

Camille Jeunet est satisfaite que la communauté des entraîneurs dans de multiples sports s'intéresse de plus en plus à cet entraînement cognitif. "C'est tout à fait pertinent parce que côté recherche, on est de plus en plus capable de leur fournir des outils qui permettent d'optimiser cet entraînement".

La plupart des clubs de foot allemands et anglo-saxons ont une cellule scientifique. Et dans cette cellule scientifique, souvent, des personnes travaillent spécifiquement sur des aspects biomécanique, physiologique, de la performance, évidemment, mais aussi sur l'aspect cognitif et mental de la performance.

Pourquoi un attaquant loupe-t-il un pénalty ?

On se souvient du tir au but raté de Kylian Mbappé contre la Suisse lors de l'Euro en juin 2021. Un tir qui a stoppé le parcours des Bleus. Que s’est-il passé dans sa tête à ce moment précis de la rencontre, dans ces conditions de pression extrêmes ?

Une étude a justement été menée aux Pays-Bas par des chercheurs en neurosciences. Ils ont voulu savoir comment des joueurs aussi entraînés pouvaient échouer alors que c’est un exercice relativement facile pour eux ? Ces scientifiques ont démontré qu’il valait mieux faire confiance à ses automatismes plutôt que trop réfléchir. Selon eux, l’anxiété, si elle est trop forte, était associée à une baisse d’activité dans une partie du cerveau appelée "le cortex moteur". Cette zone située au-dessus de la tête permet de planifier et d’exécuter des mouvements volontaires. Du coup, en cas d’anxiété, elle serait moins activée et cela expliquerait donc que l’on est moins précis dans les tirs.

Repérer les futurs talents grâce à la psychologie

Le challenge pour les clubs, c'est aussi de pouvoir repérer les talents de demain avant les autres et donc avant que le joueur se mette réellement en valeur, marque beaucoup de buts, arrête les penalties. C’est justement ce que fait Morgan David.

En s’appuyant sur des études scientifiques, ce docteur en sciences comportementales a développé un outil qui permet de détecter tôt des jeunes talents dans le football. L’outil s’appelle "Predicta Football". Il est basé sur des données scientifiques et permet de repérer les plus gros talents sur le plan comportemental.

Morgan David ne s’intéresse pas à l’aspect sportif des joueurs, mais uniquement à leur mental. Son outil est destiné particulièrement aux centres de formation souhaitant savoir si un jeune est en capacité de percer dans le monde professionnel. Avec "Predicta Football", Morgan David analyse tout : l’anxiété des joueurs, leur comportement face aux autres membres de l’équipe, leur réaction face à la difficulté…

Tests de personnalité pour prédire la performance

"On a regardé dans la littérature scientifique et on s'est aperçu qu'il existait des tests psychométriques, comme des tests de personnalité, des tests psychologiques. Ces tests cognitifs prédisent la performance au niveau professionnel" explique le docteur en neurosciences. "En fait il s’agit de questionnaires avec plusieurs questions de personnalité, des petits jeux mentaux comme par exemple ceux que l’on retrouve sur les applications mobiles où l'on doit lier des points dans un carré en un minimum de temps" détaille Morgan David. "Certains joueurs le font plus vite que d’autres. On peut évaluer la compétitivité de cette manière. Cela permet d'évaluer la capacité à réagir face au problème, l'autonomie, l'engagement individuel".

Avec "Predicta Football", Morgan David s'intéresse au comportement et la psychologie du sportif dans sa vie de tous les jours. "Est- ce que le joueur est en mesure de se mettre dans le bon état d'esprit et dans la bonne situation pour réussir au niveau professionnel plus tard ? Est ce qu'il a le mental ? Comment gère-t-il ses émotions ?".

L'idée est d'évaluer les paramètres psychologiques des jeunes entre douze et dix-huit ans. A partir des résultats obtenus, des scientifiques vont ensuite quantifier leurs performances plusieurs mois et plusieurs années après.

Le créateur de cet outil avoue que le système est encore jeune pour être utilisé à grande échelle. D’autant qu’en France, le recours aux neurosciences dans le sport commence juste à s’implanter. En revanche, il travaille avec France Football Détection, une agence qui organise des rassemblements afin de mettre en relation les joueurs et les clubs ou même les agents. Des joueurs de football ont par exemple été testés dans des centres de formation à Vannes et Lorient et dans des clubs de National 2 et 3.

Une centaine de joueurs déjà testés

Loïc Codron, directeur sportif à France Football Détection confirme que "Predicta Football" est "plus un outil supplémentaire qui est en train de faire ses preuves actuellement". “En France, nous sommes en retard. Je pense que ça viendra avec le temps, pour l’instant, ça n'est pas dans les mœurs. C’est vraiment tout nouveau pour nous et surtout assez intriguant".

_"_On en a testé environ entre 100 et 150 joueurs environ avec ces nouveaux outils et à partir du mois de février, on va encore en tester d’autres" poursuit Loïc Codron. "On va faire passer à nos différentes sélections ce test, ainsi qu’aux joueurs qu'on a déjà pu voir par le passé, et ce qui ressort de ces tests c’est que ceux qui ont les meilleurs scores selon le classement de "Prédicta football" ce sont aussi ceux qui ont les meilleurs scores sur le plan sportif en général".

Morgan David, précise que les clubs de football investissent énormément dans les jeunes, dans les centres de formation. "Il faut savoir que la FIFA (la Fédération internationale de football) estime à 90 000 euros le coût annuel d'un joueur en centre de formation. C’est pour cette raison qu’il faut être le plus efficace possible".

Préparation des sportifs pour les JO de 2024

Camille Jeunet espère que toutes ces connaissances sur les sciences cognitives, et leurs utilisations, vont encore se développer, notamment pour les prochains JO de Paris.

D’ailleurs, Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et Roxana Maracineanu, sa collègue ministre des Sports ont lancé il y a quelques mois un appel à projets pour bénéficier d’un financement de l’État avec pour objectif de développer des outils d’entraînement innovants et optimiser les performances des athlètes français aux Jeux de Paris 2024.

Quatre projets retenus concernent justement la cognition et la préparation mentale.