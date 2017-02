Et si vous donniez vos cheveux pour aider les femmes malades du cancer ?

C'est un geste gratuit mais qui peut apporter beaucoup à toutes les femmes touchées par un cancer...Créée il y a 2 ans, l'association Solidhair récolte des cheveux dans des salons de coiffure afin d'aider ces patientes à s'acheter une prothèse capillaire pour mieux assumer leur chimiothérapie.

A Roanne une coiffeuse récolte des cheveux au profit des femmes malades du cancer ! Colette Semet est partenaire de "Solidhair", une association qui récupère des mèches de cheveux naturelles et d'une longueur minimum de 25cms, pour les vendre à des perruquiers. L'argent récolté servira ensuite à aider des femmes atteinte de cancer et sous chimiothérapie à s'acheter des prothèses capillaires. Donner ses cheveux, un geste simple et gratuit mais qui va énormément apporter à toutes les patientes souffrant d'un cancer, rappelle Colette Semet du salon de coiffure Studio Coiff 26 à Roanne: " les cheveux sont un marqueur très important de leur féminité. Leur offrir une perruque, c'est leur redonner une dignité, leur permettre de se sentir un peu moins malades, un peu plus belles, et ça c'est vraiment important pour une femme"

"Pour une femme malade, perdre ses cheveux c'est trés dur " - Colette Semet coiffeuse à Roanne Partager le son sur : Copier

Des prothèses capillaires bien trop chères pour beaucoup de patientes

La sécurité sociale ne rembourse qu'à hauteur de 125 euros l'achat de perruques suite à un traitement par chimiothérapie, alors qu'une chevelure féminine artificielle coûte au minimum 300 euros, et de 700 à 1000 euros si elle est faite en cheveux naturels! D'où l'initiative de Solidhair, une association loi 1901 reconnue d'utilité publique qui va donc aider les malades les plus démunies ( toutes celles qui gagnent moins de 1500 euros brut par mois)en leur versant jusqu'à 300 euros d'aide. Un millier de salons de coiffure en France sont partenaires de l'association. Pour donner ses cheveux, il suffit tout simplement de se rendre chez un des coiffeurs partenaires dont la liste est consultable sur le site association-solidhair.fr. Chez Colette, au Studio Coiff 26 à Roanne, la coupe vous sera même offerte !