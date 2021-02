Et si vous optiez pour un coach à domicile ?

Les salles de sport sont fermées en France depuis le mois d'octobre. Une réouverture prochaine n'est pas à exclure selon la ministre des sports Roxana Maracineau. Des masques adaptés aux sportifs pourraient être une solution pour pratiquer de nouveau le sport en lieu clos. Mais en attendant, certains s'adaptent. C'est le cas de Nathalie et Franck, couple de restaurateurs installés à Dommartemont, dans la banlieue nancéenne.

Deux séances personnalisées par semaine

Lors du deuxième confinement, ils ont décidé de faire appel à Florian, le coach sportif avec qui ils travaillaient à la salle de sport : "Le confinement a stoppé notre activité professionnelle. Si on ne bouge pas, si on se sédentarise, c'est fini. On s'endort", explique Franck. Alors, deux fois par semaine et pendant une heure, les deux cinquantenaires enchaînent les exercices de Florian, avec du gainage, des pompes, des squats, des fentes pour garder la forme !

Pour Florian Perrino, le coach, c'est aussi une manière d'adapter son travail après la fermeture des salles : "J'ai conservé ma clientèle et depuis octobre, j'ai une petite dizaine de nouveaux clients. Ce que je leur propose, c'est un suivi, des exercices adaptés à leurs attentes et leurs moyens". Pour une séance d'une heure, comptez en moyenne une trentaine d'euros par personne. "Un coach, c'est fondamental pour nous suivre, nous motiver, corriger les mauvais gestes, les risques de blessures…", poursuit Nathalie.

Des étudiants parmi la nouvelle clientèle de Florian

Avec ces séances à domicile, Nathalie et Franck restent en forme, s'occupent. Dans sa nouvelle clientèle, Florian a également vu des nouveaux profils apparaître : "Des jeunes, de moins de 25 ans. Je n'en voyais pas avant. Ce sont les parents qui payent les séances, car ils n'ont pas les ressources. Mais avec le contexte sanitaire, les cours, le manque de lien social, je sens que c'est un échappatoire pour eux."