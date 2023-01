Et si vous tentiez le Dry January en Charente-Maritime ?

L'idée est simple : se priver d'alcool pendant un mois. Selon les personnes, on l'appelle "le Dry January", le "défi de janvier" ou bien le "mois sans alcool". Pour le docteur Emmanuel Palomino, psychiatre et addictologue à Jonzac en Charente-Maritime, ce défi peut être une bonne occasion de questionner sa consommation d'alcool.

Est-ce déjà difficile de l'envisager ?

"Pour ceux qui ne sont pas malades de l'alcool mais on l'habitude de consommer, l'intérêt c'est déjà de voir si envisager ce mois sans alcool est déjà compliqué, développe le docteur Palomino. Si on fait ce mois sans alcool et qu'on y arrive sans difficultés, tant mieux. Si c'est compliqué, et qu'on y pense beaucoup ou bien qu'on n'y arrive pas, cela pose question alors pourquoi ne pas prendre rendez-vous avec un spécialiste et faire le point."

Des structures spécialisées pour voir des spécialistes

Pour ceux qui souhaitent prendre un rendez-vous avec un spécialiste, le psychiatre recommande de se rapprocher des CSAPA ( Centres de Soin, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie ), "il y en a à 30 km maximum de chez tous les Français"

Mieux dormir et économiser

"Parmi ceux qui ont fait le dry january, plus de la moitié ont modifié leur consommation par la suite", assure Emmanuel Palomino. Et pour cause : selon le site du défi de janvier, 71% des participants déclarent mieux dormir, et 88% des participants disent économiser de l'argent.