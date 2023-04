"Et vous, ça va comment ?" : les Valentinois interrogés sur la santé mentale pour une grande enquête

Une étude sur la santé mentale démarre ce lundi à Valence. Une enquête type établie par le centre collaborateur de l'Organisation Mondiale de la Santé basé à Lille. Depuis 1978, elle a été menée déjà dans 90 territoires français, et l'est pour la première fois à Valence. Impossible de vous en dévoiler ici les questions. Il ne faut pas biaiser l'étude. Mais l'enquête porte sur deux axes développe Jean-Luc Roelandt, directeur du centre collaborateur OMS : "un axe socio-anthropologique, c'est-à-dire les représentations qu'on se fait des maladies mentales, de la psychiatrie, des troubles psychiques. Et puis un axe qui peut nous permettre de détecter des troubles psychiques, l'anxiété, la dépression, l'addiction, les troubles psychotiques, et ça, ça nous permettra d'avoir un panorama des troubles sur Valence."

Pendant une dizaine de jours, du 3 au 14 avril, des élèves infirmiers de l'institut de formation de la Croix Rouge vont donc interroger au moins 900 habitants, un peu partout sur Valence : sur le marché, dans des boulangeries, des cafés, des Maisons Pour Tous, à la mairie, à la CPAM. Anne-Laure Lejot, formatrice à l'institut de la Croix Rouge, explique qu' "une quarantaine de lieux ont été identifiés. Des lieux qui ont accepté de nous recevoir et où il y a beaucoup de monde, justement pour croiser la population valentinoise. Mais quand ils sont interrogés, les gens sont dans un lieu intime pour garantir l'anonymat." Le questionnaire est effectivement anonyme. Il faut entre une demi-heure et trois quarts d'heure pour y répondre.

Résultats attendus début 2024

Lucile Vercoutère, directrice santé publique de la Ville de Valence et coordinatrice du conseil local de santé mentale, voit dans cette étude un moyen de mieux connaître les besoins de la population : "ça nous intéresse de connaître l'état de santé de la population de Valence, et de pouvoir, en conséquence, mettre en place des actions. Mais pas seulement de soins. Les offres d'activités, de logements, etc. Le conseil local de la santé mentale travaille sur tout un tas de thématiques, sur la question du bien-être de chacun, et en particulier de ceux qui présentent des troubles psychiques."

Même motivation de la part des professionnels du centre hospitalier Drôme Vivarais qui s'est porté candidat, avec la Ville, pour la mise en oeuvre de cette enquête. Brice Martin, psychiatre, explique que "l'un des leviers les plus importants du rétablissement, c'est l'inclusion dans la société. Si on a des a priori sur des gens avec une schizophrénie ou un autre trouble, on ne va pas forcément leur proposer tel ou tel emploi par exemple, alors qu'ils en auraient les compétences. Etudier les représentations qu'ont les Valentinois de ces troubles peut permettre d'identifier des axes de travail. Et puis il y a une partie de l'enquête qui pose aussi la question : que faites-vous quand vous n'allez pas bien ? Et c'est une question que je ne pose pas assez moi. On a beaucoup de choses à apprendre je pense des gens et on peut être surpris par les recours auxquels les gens font appel. Cela peut nous permettre de penser à ce qui manque, à ce qu'on pourrait soutenir, et comment plus largement penser le soin."

Les résultats de l'enquête sont attendus début 2024. Plus de 70 intervenants sont mobilisés pour la mener à bien.