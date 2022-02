Établissement Français du Sang : plus de 380 dons par semaine sont nécessaires en Mayenne

"Il y a urgence vitale à faire des dons du sang" explique l'Établissement Français du Sang dans un communiqué cette semaine. L'EFS n'y va pas par quatre chemins : le stock de produits sanguins est arrivé en dessous du seuil de sécurité. Il n'y a plus que 70.000 poches de globules rouges dans les réserves alors qu'il en faudrait 100.000. En Mayenne, 380 dons par semaine sont nécessaires, mais le compte n'y est absolument pas.

Mobilisation imminente

"On a des donneurs qui sont moins nombreux, principalement en raison de la crise sanitaire. Le télétravail, les cours à distance a entraîné l'annulation des collectes dans les entreprises et aussi dans les universités. Et puis on a le variant Omicron a nettement aggravé la situation. Beaucoup de donneurs sont contraints d'annuler leur rendez-vous puisqu'ils sont cas-contacts. On a besoin d'une mobilisation imminente. _Il ne faut pas hésiter à programmer son don_. L'essentiel, c'est de prendre rendez-vous" explique Chanelle André, responsable communication de l'EFS en Pays de la Loire.

Sur Twitter, le ministre de la Santé Olivier Véran a également demandé "la mobilisation de tous pour que chaque patient puisse disposer du sang dont il a besoin pour être soigné". À Lassay-les-Châteaux l'Association des Donneurs de Sang Bénévoles organise cinq collectes dans l'année. Denis est un régulier depuis 24 ans, et regrette de ne pas voir davantage de jeunes. "C'est à chacun de prendre conscience que le sang est vital pour certaines choses. Il y a 25 ans, ma femme a eu besoin de cinquante-trois poches lors de l'accouchement de nos jumeaux" raconte l'homme.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans la salle multifonction de Lassay, Les donneurs attendent patiemment. L'ambiance est très studieuse. Patrick a fait le déplacement depuis le Housseau-Brétignolles. "Je suis à la retraite. Je me dois de devenir à chaque fois. On sait que l'on fait quelque-chose qui est très utile. C'est une démarche pour aider les autres et peut être nous aider un jour" déclare-t-il. Les confinements, les couvre-feux, les mesures sanitaires ont découragé pas mal de donneurs, observe Martine Dujarrier, de l'Association Départementale des Donneurs de Sang Bénévoles.

Mais à la campagne, elle constate qu'une certaine solidarité a résisté. "Malgré la crise, on arrive à garder nos effectif, avec une moyenne de 60 donneurs par collecte" explique Martine Dujarrier. La fin de la cinquième vague de la Covid-19 pourrait permettre un retour des donneurs et pourquoi pas des plus jeunes.