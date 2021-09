Etampes : le mystère plane toujours sur les odeurs qui ont provoqué la fermeture du collège Guinette

Le collège Guinette à Etampes (Essonne) est fermé depuis le mercredi 15 septembre 2021. On apprend ce mardi par un communiqué du département que la décision a été prise en urgence en raison d'odeurs persistantes et du malaise d'un agent d'entretien. À ce jour, les analyses n'ont rien donné.

On ne connait toujours pas l'origine des odeurs persistantes qui ont conduit le collège Guinette à Etampes (Essonne) à fermer ses portes en urgence le mercredi 15 septembre 2021. Ce jour-là, un agent d'entretien a aussi fait un malaise qui a nécessité l'intervention du SDIS.

Vérifications et analyses se sont multipliées

Depuis cette fermeture décidée par précaution, plusieurs contrôles et analyses ont été faits par le SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) et les entreprises en charge de la restructuration de l'établissement.

Il y a eu une vérification des locaux, des installations électriques, des installations de ventilation, des mobiliers neufs, des plafonds et revêtements, etc, précise le communiqué du Département qui indique avoir "immédiatement missionné le cabinet C2S, spécialisé dans la surveillance et l'analyse de la qualité de l'air intérieur, pour procéder à l’analyse de la qualité de l’air".

Pour l'instant on n'a aucune explication

À ce jour, aucune anomalie n'a été révélée par ces analyses. On ne sait toujours pas d'où viennent ces odeurs. On n'explique pas non plus les symptômes de l'agent. D’autres analyses vont être faites pour trouver des réponses.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les collégiens travaillent à la maison

Pas question, pour l'instant, de faire revenir les élèves, les enseignants et le personnel dans le collège. Pour que les collégiens puissent continuer à étudier malgré cette fermeture, le Département précise que des tablettes ont été distribuées aux jeunes qui n’étaient pas encore équipés en ordinateurs portables.

Avec la mairie et l'académie, le Département cherche des locaux pour accueillir les élèves au cas où le problème ne serait pas réglé rapidement.