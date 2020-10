Etat d'urgence sanitaire "simple" en Haute-Savoie : voici les dernières restrictions

Alain Lespinasse, le préfet de Haute-Savoie, est venu ce samedi préciser la mise en oeuvre de l'un des deux stades de l'état sanitaire en France. Pas "renforcé" mais "simple", compte tenu du taux d'incidence : 148 cas positifs pour 100.000 habitants (250 en Savoie, 500 à Grenoble).

Les rassemblements de plus de six personnes sont interdits sur la voie publique et espaces publics , à l’exception des manifestations revendicative.

Concernant les salles de fêtes, polyvalentes, chapiteaux et tentes, les évènements ne permettant pas le port du masque de manière permanente sont interdits. Les évènements incluant repas et/ou buvettes sont donc interdits à compter du lundi 19 octobre 2020.

Concernant les bars et restaurants, un protocole sanitaire est mis en place : interdiction de danser, place assise obligatoire, 6 personnes maximum par table, une distance d'un mètre entre chaque chaise, ainsi que la prise des coordonnées des clients pour le « contact tracing », afin de prévenir les cas-contact en cas de client testé positif.

Concernant les salles de sport et gymnases : ces espaces sont pour le moment ouverts avec strict respect du protocole sanitaire.

Port du masque

Jusqu’au 13 novembre inclus, le port du masque est obligatoire (dès 11 ans) dans l’ensemble du département de la Haute-Savoie pour :

Les brocantes, les parkings des grandes surfaces, aux abords des établissements scolaires, des gares et des transports lacustres.

La situation s'est dégradée rapidement

"Il y a un relâchement" déplore le préfet de Haute-Savoie. Pour Alain Lespinasse, on est passé d'un régime de déclaration de bonnes intentions à une situation d'interdictions, car la situation s'est "fortement dégradée rapidement. Le taux d'incidence a pris 100 points en 15 jours ! Les Hauts-Savoyards ne doivent pas penser qu'ils sont dans une bulle sanitaire. On avait un taux bas cet été parce que nous avions pris des mesures plus restrictives qu'ailleurs. Mais on ne peut plus vivre sur cet acquis. Tout comme le fait que les hôpitaux ne soient pas engorgés. Vu le taux de positivité galopant, dans quinze jours, tout peut être sous tension."