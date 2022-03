Etats Généraux de la Santé : 10 priorités pour améliorer l'offre de soins en Mayenne

La soirée de clôture des Etats Généraux de la Santé s'est déroulée ce mercredi à l'Espace Mayenne. Après un mois d'échanges et de débats partout dans le département, une dizaine de priorités ont été définies pour améliorer une offre de soins en grande souffrance.

Plus d'un millier de participants, des professionnels et des habitants, des centaines de contributions et une dizaine de priorités définies dans un Livre Blanc. Les Etats de la Généraux de la Santé, lancés il y a un mois par le département de la Mayenne, se sont achevés ce mercredi soir.

L'ambition est d'améliorer l'offre de soins, en crise en Mayenne, avec une pénurie de généralistes et de spécialistes, et deux des trois hôpitaux qui ont du mal à fonctionner normalement.

Parmi les propositions retenues : le développement de centres départementaux de santé et de médecine à l'image du centre Henri Dunant à Laval, le développement des actions de prévention, le développement de la télésanté et de la téléexpertise. "Ce n'est pas un aboutissement mais le début d'un mouvement pour améliorer l'offre de soins aux côtés de l'Etat" a expliqué Olivier Richefou, le président du conseil départemental.