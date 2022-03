États-Unis : le premier patient greffé avec un cœur de porc est décédé

Cette prouesse avait impressionné le monde entier et soulevé de grands espoirs. En janvier dernier, l'hôpital de l'Université du Maryland aux États-Unis avait annoncé avoir greffé un cœur de porc sur un patient en phase terminale. Deux mois plus tard, ce patient de 57 ans est décédé, a annoncé l'hôpital ce mercredi dans un communiqué de presse. Son état "a commencé à se détériorer il y a plusieurs jours" explique les médecins.

"Le cœur a très bien fonctionné durant plusieurs semaines"

David Bennett est décédé mardi, après que son état "a commencé à se détériorer il y a plusieurs jours", a déclaré dans un communiqué l'hôpital de l'Université du Maryland. "Lorsqu'il est devenu clair qu'il ne se remettrait pas, des soins palliatifs lui ont été prodigués."

"Le cœur a très bien fonctionné durant plusieurs semaines, sans aucun signe de rejet", assure l'hôpital. Après l'opération, "le patient a pu passer du temps avec sa famille et participer à des activités de physiothérapie pour l'aider à reprendre des forces".

Sans cette greffe, David Bennett était condamné. "C'était soit la mort, soit cette greffe. Je veux vivre", avait-il déclaré la veille de l'opération.

Une avancée scientifique majeure

Malgré le décès de David Bennett, les chercheurs considèrent l'expérience comme un succès. "Nous avons obtenu des informations de grandes valeurs, et appris qu'un cœur de porc génétiquement modifié peut correctement fonctionner à l'intérieur d'un corps humain", a déclaré Muhammad Mohiuddin, directeur scientifique du programme de xénotransplantations de cet hôpital. "Nous restons optimistes et prévoyons de continuer notre travail lors de futurs essais cliniques." Le porc dont provient le cœur greffé avait été génétiquement modifié afin d'éviter un rejet immédiat, qui n'a effectivement pas eu lieu.

L'opération, réalisée le 7 janvier, avait soulevé de grands espoirs, car de telles xénogreffes, d'un animal à un humain, pourraient potentiellement permettre de remédier à la pénurie de dons d'organes. Près de 110.000 Américains sont actuellement sur liste d'attente pour une greffe d'organe et plus de 6.000 personnes qui auraient besoin d'une greffe meurent chaque année dans le pays.

Ces xénogreffes ne sont pas nouvelles. Les médecins ont tenté des transplantations entre espèces depuis au moins le XVIIème siècle, les premières expériences se concentrant sur les primates.

Le porc, animal privilégié pour la transplantation

Les valves cardiaques de porc sont déjà très utilisées chez les humains, et leur peau peut être utilisée pour des greffes sur de grands brûlés. Les porcs sont des donneurs d'organes idéaux en raison de leur taille, de leur croissance rapide et de leurs portées, qui comptent beaucoup de petits. Par ailleurs, l'utilisation d'organes porcins est mieux acceptée car on utilise déjà les porcs pour l'alimentation.

"Le cœur du cochon a une morphologie assez proche du nôtre et c’est l’animal qui a la plus grande proximité génétique avec l’homme", expliquait dans le Parisien Benoit Averland, l'adjoint au directeur du prélèvement et de la greffe à l'Agence de la biomédecine.