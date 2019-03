États-Unis : Monsanto condamné à payer plus de 80 millions de dollars à un retraité malade du Roundup

La firme Monsanto a été condamnée, ce mercredi par un tribunal américain, à payer plus de 80 millions de dollars à un retraité malade d'un cancer attribué au Roundup, le désherbant au glyphosate controversé. C'est la deuxième condamnation du genre pour Monsanto en quelques mois.

C'est une deuxième défaite judiciaire de taille pour Monsanto, condamné mercredi aux Etats-Unis à verser plus de 80 millions de dollars à un retraité malade d'un cancer qu'il attribue au Roundup, le désherbant vedette du groupe racheté par l'allemand Bayer.

C'est la deuxième fois en quelques mois qu'un jury populaire de San Francisco conclut que le Roundup a causé un cancer et que Monsanto est coupable de n'avoir rien fait pour prévenir des dangers possibles de son produit au glyphosate.

Le Roundup utilisé pendant 25 ans pour désherber sa propriété

Edwin Hardeman, 70 ans, avait été diagnostiqué d'un lymphome non-hodgkinien en 2015 avant d'attaquer la firme l'année suivante, estimant que sa maladie était due au Roundup dont il s'est servi pendant plus de 25 ans pour désherber sa propriété en Californie. Il est aujourd'hui en rémission. Accueillant le jugement avec un "ouf" de soulagement, le plaignant, sa femme Mary et ses avocates se sont longuement enlacés dans la salle d'audience, après un procès qui a duré plus d'un mois.

Lors d'une conférence de presse organisée peu après, l'une de ses conseils, Aimee Wagstaff a estimé que ce jugement était "historique".

Bayer estime toujours que le Roundup est "sûr et pas cancérigène"

Bayer s'est d'ailleurs dit "déçu par la décision du jury" dans un communiqué, mais estime qu'elle "ne change rien au poids de 40 ans de science et de conclusions d'agences de régulation dans le monde entier qui soutiennent que notre désherbant au glyphosate est sûr et qu'il n'est pas cancérigène". Le groupe a annoncé qu'il allait faire appel de ce jugement.

La science nous montre depuis 40 ans que le Roundup peut causer le cancer - L'une des avocates du plaignant

"La science nous montre depuis 40 ans que le Roundup peut causer le cancer. Quand on regarde les documents internes à Monsanto, il est aussi très clair qu'ils le savaient", a aussi dit Jennifer Moore, l'autre avocate du plaignant. L'attitude de Monsanto était "destinée à tromper et malveillante, Monsanto doit changer ses pratiques commerciales dès maintenant", a-t-elle ajouté, remerciant les jurés d'avoir envoyé un message "fort et clair" à une entreprise qui gagne des "milliards" avec son désherbant.

"Nous sommes prêts à continuer à nous battre et à porter ces dossiers devant les tribunaux", a-t-elle encore dit. Au-delà de ce procès, Bayer fait face à quelque 11.200 procédures similaires rien qu'aux Etats-Unis.