Étoiles filantes, Voie lactée, planètes : que voir dans le ciel de ce mois d'août ?

Le week-end du 6 au 8 août marquait le 30e anniversaire des Nuits des étoiles, organisées par l'Association française d'astronomie. Si jusqu’ici le temps n’était pas au rendez-vous, la météo s'améliore à partir de ce milieu de semaine, et ça tombe bien, car il y a encore de nombreuses choses à voir dans le ciel du mois d'août, pour les amateurs d'astronomie. Guillaume Langin, journaliste scientifique à Ciel et Espace, a expliqué à France Bleu ce que l'on peut observer jusqu'à la mi-août lors de ces nuits estivales.

Pluies d'étoiles filantes jusqu'à mi-août

"Les Perséides, c'est la pluie d'étoiles filantes iconique du ciel d'été", explique Guillaume Langin. Ce phénomène survient tous les ans début août, au moment où la Terre traverse un nuage de petits météores. "Ces poussières saupoudrent l'atmosphère terrestre à 200.000 km/h, brûlent sous l'effet de la chaleur, et illuminent le ciel", développe le journaliste scientifique. On peut commencer à voir des étoiles filantes dès maintenant, mais la fréquence va augmenter au fil des jours, avant d'atteindre un pic autour du 12 août, et le meilleur instrument pour les observer, c'est l'œil nu ! "C'est le meilleur instrument, car l'œil est grand-angle", sourit Guillaume Langin. Pour la direction, les étoiles filantes passent près de la constellation de Cassiopée, qui a la forme d'un "w". Il faut regarder vers le nord, en début de nuit.

On peut atteindre une fréquence de 80 étoiles filantes par minute au pic d'activité - Guillaume Langin, journaliste scientifique à Ciel et Espace

Vénus au crépuscule

Parmi les autres choses à observer dans le ciel, il y a plusieurs planètes, "visibles et très brillantes", dont Vénus, aussi connue sous le nom "d'étoile du berger". Pour voir Vénus, il faut regarder dans la direction de l'ouest, là où se couche le soleil, au crépuscule ou en début de nuit. "Entre 21h30 et 22h30, c'est idéal", à Paris. Il faut compter quelques minutes de moins si on est à l'est, quelques minutes de plus si on est à l'ouest. À l'œil nu, on voit un point très brillant, mais avec un simple télescope on peut voir sa "phase", c'est-à-dire qu'elle est partiellement illuminée par le soleil, comme la lune.

Saturne et ses anneaux

Plus tard dans la soirée, vers 22h45, Saturne commence à se lever et elle reste bien visible toute la nuit. Il faut regarder vers le sud-est, préconise Guillaume Langin. Elle est particulièrement brillante, car éclairée "pleine face" par le soleil. Avec une lunette ou un télescope d'une douzaine de centimètres, on pour voir les anneaux de Saturne. "C'est sa particularité : de très beaux anneaux. Quand on voit les anneaux de Saturne pour la première fois, il y a un avant et un après pour les amateurs d'astronomie", estime le journaliste scientifique. Avec un peu d'équipement, on peut aussi voir Titan, la plus grande lune de Saturne. "C'est fascinant !"

Jupiter et ses quatre lunes

À partir de 23h, on peut observer la planète géante Jupiter, "la plus brillante des planètes". Comme pour Saturne, il faut regarder en direction du sud-est. Jupiter suit Saturne dans le ciel pour se coucher à l'ouest au petit matin. "Avec un petit télescope, on peut voir les lunes de Jupiter : quatre petits points alignés autour de cette bille brillante qu'est Jupiter", aussi appelées les lunes galiléennes.

Observer les astres dans les meilleures conditions

Pour les objets les plus brillants, on peut les voir même en ville. Pour un meilleur spectacle, il est suggéré de s'éloigner des villes et de la pollution lumineuse. "Pendant l'été, quand ciel bien sombre, on peut voir quelque chose de spectaculaire : la Voie lactée, notre galaxie géante où cohabitent 200 milliards d'étoiles." La Voie lactée se caractérise par une très grande structure, une grande traînée blanche avec quelques taches sombres au milieu. "Pour voir tout ça, l'œil met une quinzaine de minutes à s'habituer. Il faut proscrire toute source de lumière : smartphone, lampadaire, etc." Et bien sûr, il faut un ciel dégagé, et donc une météo clémente. "Malheureusement, l'été a été particulièrement capricieux", soupire Guillaume Langin.