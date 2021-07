Étretat : le port du masque à nouveau obligatoire dans le centre-bourg et près de la plage

Depuis ce mardi, le port du masque est à nouveau obligatoire dans certaines zones de la commune d'Étretat. Jusqu'au 31 août prochain, il faudra donc être masqué dans toutes les rues du centre-ville, sur les marchés alimentaires et non-alimentaires, les brocantes et vides-greniers, dans les parcs et jardins du centre-ville (Parc des Roches et Clos Lupin), au Perrey et sur les parkings.

"Il faut toujours penser à la sécurité des personnes" explique le maire d'Étretat

Une mesure rendue nécessaire par l'afflux de touristes dans la commune, alors que le taux d'incidence en Seine-Maritime dépasse les 80 cas pour 100.000 habitants, bien au-dessus du seuil d'alerte. "Étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui fréquentent Étretat en ce moment, on était en surpopulation, explique André Baillard, le maire de la commune. Donc, pour le bien de la population et des touristes qui fréquentent Étretat, j'ai demandé à ce que l'on puisse remettre le port du masque en centre-ville et sur les terrasses de la plage."

La mesure ne concerne en revanche ni la plage, ni les falaises, car la distanciation sociale peut y être respectée. La police municipale est chargée de veiller au respect de la mesure. "Il ne faut pas que les gens prennent ça pour de la répression, ajoute André Baillard. Ce n'est pas du tout de la répression, c'est de la prévention."