Depuis le mois de septembre, il n'y a plus aucun médecin à Etretat. Pourtant la patientèle ne manque pas et la station balnéaire mondialement connue offre un cadre de vie agréable, sans oublier la mise à disposition d'un cabinet par la mairie. Le pharmacien a donc lancé une annonce sur Facebook.

C'est une station balnéaire mondialement connue et réputée, qui attire chaque année 1 million de touristes et de vacanciers mais qui n'a plus de médecin ... Depuis le mois de septembre, la commune d'Etretat n'a plus aucun médecin. Il y avait bien un Espagnol pendant 1 an mais il est reparti en Espagne en septembre. Avant cela, les deux médecins de la commune ont décidé de partir s'installer à Criquetôt l'Esneval, à 10 KM de là, dans une maison médicale.

Une annonce sur Facebook

Le pharmacien de la commune depuis sept ans, Mathieu Van Caenegem a donc lancé sur Facebook le 30 novembre, une annonce pour rechercher un médecin avec déjà plus de 2 500 partages, quelques jours après la publication.

Les gens sont démunis"

Comme tout le monde, Antoinette doit se rendre à 10KM pour consulter, à la maison médicale de Criquetôt l'Esneval. Mais d'autre , plus âgés ne peuvent pas se déplacer.

En plus c'est déjà saturé à Criquetôt..."

C'est pour ça que la municipalité et le conseil de l'ordre n'ont pas réussi à mettre en place une permanence périodique à Etretat avec un ou deux medecins de Criquetôt. Tout est saturé alors il reste les urgences en cas de besoin. L'idéal serait d'avoir deux médecins à Etretat d'après Philippe-Emmanuel Adès, chargé du dossier à la mairie, où on travaille d'ailleurs à la création d'un pôle de santé avec les communes alentours pour tenter d'alléger la charge de travail des futurs médecins qui voudraient bien s'installer au pied des célèbres falaises.