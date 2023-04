Étude : dans la montagne ardéchoise, on meurt plus tôt qu'ailleurs

L'étude publiée ce jeudi 20 avril par l'association des maires ruraux de France montre une fois de plus que les conditions de vie sont plus favorables à la santé dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Cela amène une surmortalité de 14.000 personnes chaque année. Dans le bassin de vie comprenant la Montagne d'Ardèche, à cheval sur la Lozère et la Haute-Loire, une personne de même âge et de même sexe a 26% de risque de mortalité en plus que la moyenne nationale.

Pour réaliser cette étude, un géographe a compilé les données permettant de calculer l'espérance de vie des populations sur plus de 1600 "bassins de vie" en France. En divisant, il est arrivé au résultat suivant : plus la zone est densément peuplée, plus les personnes qui y vivent ont des chances de vivre longtemps. Dans une zone "très rurale", comme la Montagne d'Ardèche, un homme a une espérance de vie à la naissance, en 2021, de un an et demi moins élevée que dans une zone ultra urbaine (centre des grandes métropoles).

Les explications sont multiples, mais l'étude pointe du doigt les déserts médicaux. Par exemple, sur la Montagne Ardéchoise, il faudrait 50% de médecins en plus pour atteindre le niveau de la moyenne nationale. De plus, la composition sociologique de la région est un facteur : le revenu net moyen sur la zone est d'un tiers inférieur à la moyenne des Français.

La Drôme et l'Ardèche loin d'être mauvais élèves

Au-delà de cette zone où le manque de soin est critique, les départements de la Drôme et de l'Ardèche, bien que composés de plusieurs déserts médicaux, s'en sortent bien. La mortalité est bien moins élevée qu'au niveau national dans de nombreux bassins de vie : autour de Valence, de Saint-Paul-Trois-Châteaux, de Lamastre, de Chabeuil. C'est encore plus spectaculaire vers Crest : moins 11% de mortalité par rapport à la moyenne en France.

Lorsqu'on observe la carte de France dans son intégralité, il est flagrant que les zones les plus en difficulté se trouvent beaucoup au nord et à l'est du pays. Cette étude, relayée par l'association des maires ruraux de France, a pour objectif de pointer du doigt le manque d'investissement de l'Etat dans les communes et zones rurales. La conséquence des déserts médicaux, c'est qu'un habitant des campagnes va 20% de moins à l'hôpital qu'un habitant des villes.