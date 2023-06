Etude de Didier Raoult sur l’hydroxychloroquine : l'Agence du médicament va saisir la justice

Cette étude "pre-print", c'est-à-dire non encore publiée dans une revue scientifique ni relue par les pairs des auteurs, était déjà dénoncée par de nombreux médecins, qui accusent le Professeur Didier Raoult d'avoir mené un "essai thérapeutique sauvage" sur plus de 30.000 patients. Les travaux publiés en mars par l'ancien directeur de l'IHU de Marseille et ses co-auteurs, sur l'efficacité supposée de l'hydroxychloroquine sur le Covid-19, vont d'ailleurs être retirés, a annoncé Didier Raoult vendredi soir.

ⓘ Publicité

Mais les choses n'en resteront pas là : ce samedi, franceinfo a appris que l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, allait saisir la justice concernant cette étude.

À lire aussi Des médecins dénoncent un essai thérapeutique "sauvage" du Pr Raoult à Marseille et demandent des sanctions

L'étude aurait dû bénéficier d'une autorisation de l'ANSM

"Après analyse, nous confirmons que cette étude peut être qualifiée de RIPH de catégorie 1, une recherche interventionnelle impliquant une personne humaine", indique l'ANSM. "Cette étude aurait ainsi dû bénéficier d’un avis favorable d’un comité de protection des personnes et d’une autorisation de l’ANSM pour être mise en œuvre", ajoute l'instance.

L'étude retirée sous la pression

Sous la pression de la direction des hôpitaux marseillais, Didier Raoult et les co-auteurs de ce "pré-print" publié en ligne ont décidé de la retirer, ont annoncé les hôpitaux marsellais et Didier Raoult vendredi soir.

"Tous les auteurs (dont moi) du pré-print qui fait si peur en montrant que l'on pouvait soigner, ont décidé, par solidarité avec le Pr Lagier menacé par la direction, de retirer le pré-print pour ne pas laisser croire à une trahison de sa part et pour protéger les plus jeunes", a annoncé Didier Raoult sur Twitter.

Un peu plus tôt, les hôpitaux marseillais (AP-HM) avaient indiqué, toujours sur Twitter, qu'à "la suite des échanges avec la Direction Générale, le Pr Jean-Christophe Lagier, co-auteur et chef de service dans le pôle des maladies infectieuses a annoncé ce jour le retrait du pré-print".

"Je pense que la réputation de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection (IHU) de Marseille est suffisamment gravement mise en cause aujourd'hui pour que ce papier soit retiré afin de préserver l'IHU", a expliqué à l'AFP le directeur de l'AP-HM François Crémieux.