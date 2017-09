Etude sur l'encre des tatouages : les tatoueurs réunis à Cournon ne sont pas inquiets

Selon une étude publiée mi-septembre, l'encre des tatouages peut se déplacer dans le corps et les scientifiques ignorent s'il y a un effet sur la santé. Au Salon du tatouage à Clermont-Ferrand, les tatoueurs choisissent des encres conformes aux normes en vigueur.

Dans la grande Halle d'Auvergne, plus d'une centaine de tatoueurs venus du monde entier se retrouvent jusqu'à ce dimanche soir 24 septembre. Tous respectent les normes d'hygiène en vigueur. Chaque stand est méticuleusement nettoyé et protégé. Comme celui de Jett.

Le tatoueur a déplacé son matériel depuis Orléans où il exerce son art. Il recouvre sa table de tatouage de plusieurs films protecteurs avant l'arrivée de son premier client : "Faut que tout soit clean", raconte Jett, "c'est très important. L'hygiène c'est un point fondamental dans notre métier. Faut que ce soit vraiment carré, vraiment propre".

Des encres aux normes en vigueur

L'étude sur l'encre réalisée par des chercheurs de Grenoble et de Berlin montre que certains composants de l'encre peuvent se déplacer dans le corps via le sang et le liquide lymphatique. Jett a entendu parler de cette étude : "Nous, on n'est pas médecin. On est là pour faire les tatouages, pas pour fabriquer les encres ou les produits que l'on utilise alors on espère que nos fournisseurs font bien leur boulot. Nos produits sont aux normes, tout est encadré et très carré".

Selon l'étude, les chercheurs ont détecté des nanoparticules de dioxyde de titane dans des ganglions de personnes tatouées. Les chercheurs se demandent comment ses particules infimes réagissent au contact du corps humain et quelles sont les conséquences sur la santé. Pour le moment ils n'ont pas de réponse.

Julien, lui, a les bras recouvert de différents tatouage, a chaque fois, tout s'est bien passé. Le Clermontois relativise : "Si on veut vraiment avoir aucun risque, il faut arrêter de vivre, arrêter de respirer la pollution, ce ne sont pas trois particules d'encre qui vont faire quoi que ce soit, je n'ai pas de crainte là-dessus".

Une autre étude en cours pour approfondir le résultat

Nigz est tatoueuse sur Clermont-Ferrand. Comme la plupart des tatoueurs, elle a entendu parler de cette étude et elle souhaite en savoir plus pour se faire une opinion. En tout cas, cette tatoueuse est sûre des produits et de l'encre qu'elle utilise. Elle les choisit, ainsi que tous les éléments qui sont en contact direct avec le client chez un fournisseur officiel qui a en plus une gamme "vegan" c'est-à-dire : "Le plus végétal possible et en respectant la cause animale".

Les chercheurs de Grenoble et de Berlin poursuivent leur étude. Prochaine étape, analyser d'autres échantillons de patients tatoués présentant des effets indésirables comme des démangeaisons ou un gonflement chronique de la peau et voir si ces effets sont liés aux pigments utilisés sur leur peau.