Études de santé : Bourges en bonne voie pour accueillir une nouvelle licence pour les futurs soignants

Tout le monde s'accorde pour dire qu'il s'agit d'une très bonne nouvelle pour notre territoire. Une faculté de médecine va voir le jour, dans les prochaines années, à Orléans pour parvenir à former 500 médecins chaque année dans la région. C'est ce qui ressort du rapport de l'Inspection générales des affaires sociales (IGAS), commandé par Matignon. "Cette mission et ce rapport sont, de fait, un engagement de l'Etat qui ne peuvent pas être annulés", réagit François Bonneau, le président de la Région, qui est à l'initiative de ce combat.

Parmi les préconisations des inspecteurs : l'ouverture d'une licence PASS (parcours accès spécifique santé) à Bourges à la rentrée 2023. Il s'agit de l'une des formations mises en place pour remplacer la PACES (première année commune aux études de santé), depuis la disparition du numerus clausus.

Davantage de médecins formés dans la région

Pour la première année des études de médecine, il existe désormais deux parcours : la LAS (licence avec un accès santé) qui propose une majeure correspondant à une matière choisie hors santé, et une mineure dédiée à la santé. Il en existe deux actuellement à Bourges, avec des spécialités en droit et dans les métiers du sport. La seconde formation existante est donc la licence PASS qui comporte une majeure santé et une mineure d'une autre matière.

Il n'y en a pas pour l'instant en Berry, mais cela risque de changer d'ici deux ans. "Il est envisageable d'ouvrir un PASS à Bourges à la rentrée 2023", indique le rapport de l'IGAS. Pour François Cormier-Bouligeon, député LREM du Cher, qui a porté ce dossier auprès du Premier ministre, c'est une véritable victoire pour le territoire. "C'est acté", assure le parlementaire.

Selon lui, la licence PASS verra donc bien le jour à la rentrée 2023 à Bourges. "Pour l'instant, on va être sur des cours en visio, en partenariat avec la faculté de médecine de Tours, indique l'élu de la majorité présidentielle. Les choses vont ensuite s'étoffer et on basculera sur Orléans, ce qui est plus pratique pour bon nombre d'étudiants du Cher".

"Le PASS étant aujourd'hui une formation entière comodale (sur place et retransmise en direct à distance), il est envisageable qu'une partie des places soient proposées, à partir de 2023, sur d'autres sites et en priorité à Bourges, en profitant des infrastructures du campus d'Orléans ou du campus connecté, au sein des locaux de l'Institut communautaire d'éducation permanente", peut-on effectivement lire dans le rapport de l'Inspection générales des affaires sociales.

François Cormier-Bouligeon souligne aussi un autre aspect positif du rapport : une meilleure répartition des stages des étudiants sur la région. Concrètement, cela veut dire davantage de stages d'internes dans l'Indre et le Cher, ce qui signifie davantage de chances de les voir s'installer ensuite sur le territoire avec un projet à long terme.

Quand on peut rester proche des familles pour étudier, c'est quand même mieux

Des annonces tempérées par les autres acteurs du secteur. "Il s'agit de préconisations dans ce rapport", souligne Magali Bessard, vice-présidente de la Région et adjointe au maire de Bourges. Elle reconnait que ces conclusions répondent à un véritable besoin. "On l'a vu avec l'ouverture de 100 places en PASS sur Orléans, détaille-t-elle. Il y a eu une ruée sur Parcoursup, il y a eu près de 1.000 demandes pour 100 places, donc ça répond à une demande des jeunes et du territoire".

Comme elle, du côté des syndicats, on préfère rester prudent et on attend des garanties concrètes. "Notre revendication première sur la formation, c'est que ce soit au plus près, réagit Sébastien Martineau, secrétaire général de la CGT dans le Cher. On sait que les études coûtent cher, que le logement coûte cher, que la vie est chère. Quand on peut rester proche des familles pour étudier, c'est quand même mieux". Il salue cette avancée, mais aimerait davantage de moyens. "On part de tellement bas, on est un département très mal loti quand on parle de formations dans le soin ou dans le médico-social. Si on pouvait faire encore plus, ce serait une bonne chose".

L'Université d'Orléans confirme que la décision n'est pas actée à 100%, précisant que "les décisions bougent quasi-quotidiennement à ce sujet". "La réflexion est toujours en cours à ce sujet", indique la direction du service de santé de l'université, expliquant que la priorité est pour l'instant donnée à la mise en place des licences PASS à Orléans. "Le bilan que nous ferons à la suite de la prochaine rentrée nous éclairera sur l'opportunité, aussi bien pédagogique que technique, d'une ouverture d'une PASS à Bourges", nous précise-t-on.

Bientôt une licence LAS à Châteauroux

En attendant d'en savoir davantage sur cette éventuelle création de licence PASS à Bourges, une licence LAS va être mise en place à Châteauroux à la prochaine rentrée. Les 20 étudiants accueillis seront spécialisés en droit-éco-gestion, avec une mineure santé. Et la filière suscite déjà un bel engouement : plus de 120 demandes ont été faites cette année sur Parcoursup.