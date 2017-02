Les étudiants dentistes mobilisés pour leur avenir

Depuis un mois ils sont plus de 9 étudiants dentistes sur 10 ont déserté les bancs de toutes les facs de France. Dans la région ils mènent des actions pour faire connaître leur mouvement, dans les rues et dans les écoles. Ils étaient à Saint-Etienne du 13 au 15 février dernier.

On est pas des vendeurs de prothèses, on est des soignants !Ils se sont donné rendez-vous place Jean-Jaurès, dans le coeur de Saint-Etienne, ce mercredi 15 février après-midi. Pour se faire remarquer, les 9 étudiants dentistes ont sorti les grands moyens : blouse blanche, brosses à dents géantes, et distribution de tubes de dentifrice et de tracts aux passants. Ils ont déjà fait le tour de la région, passant notamment par Valence et Grenoble.

Difficile de faire entendre sa voix

"Cela fait un mois que nous sommes en grève mais les médias n'en parlent pas beaucoup...", déplore Matthieu , étudiant dentiste en cinquième année à la Fac de Lyon. De même, Gaëlle regrette que "personne n'est au courant. Ce n'est pas facile d'intercepter les gens. Mais quand on arrive à leur parler, ils sont sympas, ils comprennent nos revendications." Pour se faire encore plus remarquer, les étudiants comptent dresser prochainement des stands dans les rues, à Lyon notamment.

Du côté des passants, la plupart disent comprendre la démarche, comme Sonia, qui témoigne : "Moi, ma mère a eu un problème à une dent, et faute de moyens elle n'a pas pu se soigner. Résultat, maintenant elle a un trou. Pour beaucoup de gens, les soins dentaires coûtent trop cher." Odile n'est pas de cet avis : "C'est bien de les voir se mobiliser, mais beaucoup de dentistes gagnent bien leur vie et profitent de ce système."

Les 9 étudiants se sont adressés aux passants au sujet des difficultés rencontrés par les dentistes dans leurs démarches de prévention en matière de soins dentaires. © Radio France - Marc van Torhoudt

Des revendications nationales

"On n'est pas des vendeurs de prothèses, on est des soignants, tient à rappeler Marion. Tout le monde est concerné, tout le monde va chez le dentiste. On se bat pour eux, pas un intérêt personnel. On ne veut pas leur proposer soit des soins vieux de trente ans, soit des soins très chers." La première des revendications de ces étudiants : l'accessibilité des soins dentaires pour tous. "Certains soins préventifs coûtent cher, comme les appareils dentaires. Mais l'Assurance Maladie ne veut pas les rembourser, et les mutuelles n'aident pas énormément les patients", explique Matthieu. Les mutuelles ne remboursent pas assez les soins, et elles privilégient des moyens médicaux d'il y a trente ans, comme les plombages, au lieu des méthodes modernes."

C'est bien là que le bât blesse. Les négociations entre dentistes et Assurance Maladie n'ont pas abouti. "Et il n'y a pas eu de revalorisation depuis trente ans !", précise Gaëlle. D'un côté, les premiers aimeraient que l'Assurance Maladie prenne en charge les actes de prévention (comme le temps passé avec les patients pour mettre en place des réflexes de santé buccho-dentaire). De l'autre, le refus de cette Caisse de les prendre en charge et de revaloriser les actes des dentistes. "Et il n'y a pas eu de revalorisation depuis trente ans !", précise Gaëlle.

Résultat : plus de 90 % des étudiants dentistes de France ont cessé d'aller en cours. Marisol Touraine, la Ministre de la Santé, a décidé un arbitrage, qui rendra son verdict début mars. "Ce sera l'occasion pour nous d'une grande manifestation nationale à Paris le 3 mars, indique Matthieu. Nous espérons que beaucoup de dentistes se joignent à nous, même si ça n'est pas facile pour eux de quitter leur cabinet."

Pour soutenir leur action, les étudiants dentistes ont mis en ligne une pétition : www.change.org/p/marisol-mes-dents-ne-sont-pas-un-commerce

Ils ont également tourné des vidéos comme celle-ci, qui date de début février, pour expliquer leur démarche.