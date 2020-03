Coronavirus : des étudiants infirmiers de Rouen réquisitionnés, "ils ont besoin de nous donc on y va"

La France prend des mesures de plus en plus drastiques pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le président de la République a annoncé, jeudi 12 mars 2020, la fermeture de tous les établissements scolaires. Une annonce qui n’est pas sans poser de difficultés pour la garde des enfants.

Afin de faciliter la tâche des personnels hospitaliers et leur permettre de continuer à exercer leur activité indispensable en ce temps de crise, plusieurs Instituts de formation en soins infirmiers ont demandé à leurs étudiants de garder les enfants des personnels en question.

C’est naturel de s’organiser pour que la continuité des soins se fasse.

C’est le cas par exemple à l’Ifsi du Rouvray. À partir de ce lundi, une garderie va être mise en place sur le site de l'hôpital psychiatrique. Les étudiants de deuxième année se relayeront pour s’occuper des enfants.

La nouvelle leur a été annoncée vendredi et a reçu un accueil au départ mitigé, explique Jeanne, délégué de la promotion : "On a attendu toute la journée les informations et ensuite, c'était un peu tendu dans l'amphi parce que certains n'ont pas forcément la fibre avec les enfants et n'étaient donc pas très favorables à ce genre d'initiative."

Mais finalement, "plus on en parle entre nous et plus on se rend compte que c'est essentiel de faire ça. Les plans blancs sont activés dans tous les hôpitaux français donc c'est naturel de s'organiser pour que la continuité des soins se fasse. Ça a un peu été la surprise mais ils ont besoin de nous donc on y va."

Ces étudiants ne savent pas encore s’ils seront rémunérés ou indemnisés.

Des gardes sur le site du Rouvray mais aussi au domicile des personnels du CHU

Les étudiants infirmiers de l'Ifsi du CHU de Rouen sont aussi réquisitionnés pour garder les enfants des personnels de l'hôpital mais l’organisation est différente puisque cela se passera au domicile des parents.

"On a appris cela vendredi, indique Matthias, délégué de la promotion des premières années. C’est sous forme de volontariat. On est une promotion de 200 étudiants et je pense que plus de la moitié a répondu favorablement. Les personnels du CHU ont la liste, ils nous contactent et on va chez eux. Ils nous payeront mais seront ensuite remboursés."

Là aussi, la nouvelle a été plutôt bien accueillie malgré un bémol : garder les enfants et en même temps continuer à suivre leur formation via leur plateforme sur Internet.

Mais comme pour Jeanne, pour Matthias, accepter était naturel afin de contribuer à cette lutte inédite contre un virus.