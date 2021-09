Eure : l'eau courante impropre à la consommation dans trois communes du département

Attention si vous habitez sur Lorleau, le Tronquay et Beauficiel-en-Lyons. Le réseau de distribution en eau courante est pollué par une bactérie, ce qui rend donc sa consommation dangereuse pour l'être humain.

La préfecture rappelle donc qu'il ne faut pas utiliser l'eau du robinet pour cuisiner, boire et se laver les dents, et ce jusqu'à nouvel ordre. Il est toujours possible, cependant, de l'utiliser pour se doucher et faire sa toilette. Une distribution de bouteilles d'eau est organisée, à partir de ce samedi, dans les mairies des communes concernées.