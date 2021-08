Refus de prise en charge sans pass sanitaire : la clinique Bergouignan d'Évreux répond à l'ambulancier

Dans une vidéo qui a atteint plus de 230 000 vues sur les réseaux sociaux, un ambulancier explique avoir dû reconduire une patiente chez elle car une clinique a refusé de la prendre en charge puisqu'elle n'avait pas de pass sanitaire. La scène s'est passée à la clinique Bergouignan d’Évreux.

Une vidéo qui tourne beaucoup ces jours-ci sur les réseaux sociaux rajoute de la polémique sur l'application du pass sanitaire. Déjà demandé dans les lieux de culture, il sera étendu à partir du 9 août aux restaurants, aux transports longue durée ou encore aux établissements de santé.

Mais il semble que certains l'utilisent déjà. C'est en tout cas ce qu'affirme cet ambulancier de l'Eure dans une vidéo qui a atteint près de 230 000 vues : "Je tire la sonnette d'alarme car aujourd'hui, nous avons déposé une patiente dans une clinique privée pour effectuer un examen du cœur. Cet examen lui a été refusé pour seul et unique motif que cette dame n'a pas pu présenter de pass sanitaire."

Et l'ambulancier de s'indigner : "Donc aujourd'hui, on s'assoit sur le serment d'Hippocrate, sur la liberté d'accès aux soins. C'est inadmissible !"

Pas une situation d'urgence

La scène a bien eu lieu, à la clinique Bergouignan à Évreux. Mais ce n'est pas cet ambulancier qui y a assisté, c'est une collègue à lui.

Ce "problème au cœur" était une coronographie, un examen des artères prévu depuis deux semaines. La patiente devait rester deux jours à la clinique. Elle était vaccinée des deux doses mais elle n'avait pas encore reçu son pass sanitaire. Elle a été renvoyée chez elle parce qu'elle ne pouvait pas présenter de test antigénique négatif et un autre rendez-vous a été pris la semaine prochaine.

"La procédure de protection nécessite que les patients produisent soit un certification de vaccination complète avec un délai de quinze jours à compter de la seconde injection soit un test PCR négatif" explique Gwenaëlle Ropars, représentante de la clinique.

La patiente qui devait réaliser son examen le 29 juillet ne pouvait justifier d'une vaccination complète et n'avait pas réalisé son test PCR - Gwenaëlle Ropars, clinique Bergouignan

C'est une situation qui arrive dans de plus en plus d'établissements de soin pour Christophe Gomes, représentant de l'Association des transports sanitaires urgents dans l'Eure. "Ce n'est pas une situation anormale, juge-t-il. La patiente a dû être prévenue, au moment de la prise de rendez-vous et de la consultation d'anesthésie, qu'en cas d'hospitalisation programmée elle devrait présenter un test négatif de moins de 48 heures ou un pass vaccinal à jour."

Christophe Gomes précise tout de même que cela ne s'applique pas dans les situations d'urgence. Mais "visiblement, ce n'était pas le cas ici". L'examen a été reporté, "il n'y avait pas de préjudice à reporter son examen à une semaine" explique la clinique du groupe Vivalto Santé.