EURECAH inaugure ses nouveaux locaux à La Talaudière

L'association EURECAH qui accompagne les autistes de la Loire a inauguré ses nouveaux locaux à La Talaudière vendredi matin.

L'association fondée en 1999 occupait jusqu'ici des bâtiments trop éxigus et mal adaptés à Saint Chamond. Alors ce déménagement pour les professionnels et les familles est donc une véritable bouffée d'oxygène et une vraie reconnaissance de leur travail journalier auprès de 150 jeunes et de leurs proches.

La salle commune du nouveau batiment Eurecah à la Talaudière © Radio France - yves renaud

Ce nouveau bâtiment, ce sont 750 mètres carrés et un jardin destinés a l'accueil de jour des jeunes atteints d'autisme dans le département.

Au moment de l'inauguration ce vendredi, le président d'EURECAH, Robert Laurent a versé sa petite larme.

Nos sommes pilotes dans le handicap dans la Loire et même au delà. Robert Laurent président d'Eurecah

La construction de ce bâtiment a coûté 1 million 500 000 euros, financés pour la plus grande partie grâce à l'intervention de la fondation Jean-Michel Despinasse, l'industriel agro-alimentaire de la Loire qui se passionne pour la cause de l'autisme dans le département.

L'arrivée de ce centre d accueil, c'est l'espoir de rendre plus de services aux familles et dans de meilleures conditions

Une salle sensorielle dédiée à l'éveil des enfants © Radio France - yves renaud

Ce bâtiment flambant neuf, c’est le résultat de plusieurs années de batailles pour qu’enfin une structure puisse répondre aux besoins des familles. Jean-François Chossy, l’ancien député, admire le travail.

Ce qui se passe dans cette structure est unique. Jean François Chossy ancien député

Si le bâtiment a pu sortir de terre c'est grâce à la fondation Jean-Michel Despinasse qui apporte 1 million d'euros sur les 1 million 150 000 du coût total.

Quand on voit le dévouement de ceux qui s'occupent du handicap, ça donne envie de les aider. Jean Michel Despinasse président de la fondation

Les familles avaient le sourire vendredi à l’image d'Annie Ferkous, l'une des fondatrices de l’association

Ça va changer le vie de beaucoup de gens , c'est magnifique. Annie Ferkous ancienne présidente et maman d'un enfant autiste

Le nouveau défi d'EURECAH, c’est le service d'aide au domicile des familles qu’elle a lancé tout récemment pour compléter l’action du centre.